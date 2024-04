Alle items overboden én klappers bij veiling voor Hospice Altena: ‘We zijn enorm tevreden’

ALMKERK • De zaal van Golfpark Almkreek zat zaterdagavond vol voor de benefietavond van Rotary Altena, waarvan de opbrengst bestemd was voor Hospice Altena. Het captainsdiner was al weken uitverkocht en de catalogus voor de veiling stond vol met mooie veilingstukken, waarvan een aantal zeer exclusieve items.

Hélène Hendriks, bekend van Vandaag Inside, verwelkomde aan het begin van de avond de gasten. Iets na 20.00 uur startte de veiling. Er werd fanatiek geboden en de opbrengst overtrof dan ook alle verwachtingen.

Vol trots overhandigde voorzitter Rob Boerman van Rotary Altena aan het eind van de avond een cheque van maar liefst 36.000 euro voor Hospice Altena aan Fons Naterop en Jan de Joode.

‘Spannend of je de opbrengst kan evenaren’

“We kijken terug op een fantastische avond, het was een groot succes”, vertelt Dick Ippel, lid van Rotary Altena. “Rotary Altena kiest ieder jaar een goed doel in de gemeente Altena om te ondersteunen. Vorig jaar organiseerde de Rotary voor de eerste keer een benefietavond. De opbrengst van die avond was 27.000 voor de voedselbank. Dit jaar is gekozen voor het nog te realiseren Hospice Altena. Het is altijd spannend of je dat bedrag kunt evenaren.”

“Tijdens de veiling voel je het sentiment”, vervolgt hij. “Je voelt wanneer mensen willen bieden of niet en daar speel je op in. Je hoeft geen dikke portemonnee te hebben om mee te kunnen bieden. In de catalogus stonden sieraden, houtsnijwerk, tinnen en koperen voorwerpen, kunst en meer. Alle items werden overboden, maar de klappers van de avond waren de kaarten voor het uitverkochte concert van Taylor Swift, een 3-daags arrangement voor de Formule 1 in Zandvoort en een verblijf in Curaçao voor een week.”

Alles tot in de puntjes verzorgd

Arianne Ippel, ambassadeur Hospice Altena in Almkerk, was één van de gasten. “De avond was strak georganiseerd en tot in de puntjes verzorgd. Aan het diner en de zaal was veel aandacht besteed en de sfeer was heel gemoedelijk. Hélène Hendrikx vertelde dat haar vader vorig jaar was overleden, voordat hij naar een hospice kon verhuizen. Daarom zetten we als ambassadeurs ons in voor een Hospice in Altena. Bij de start van de veiling had ze nog een digitale boodschap van de mannen van Voetbal Inside. Zij riepen de gasten op om dan ook goed te bieden.”

“Dick (Ippel, red.) kent veel mensen uit de regio. Met zijn humor weet hij mensen te overtuigen. Ik ben heel trots dat de benefietavond dit geweldige bedrag heeft opgeleverd. Aan het eind van de avond was er een afterparty met de Young Stage Band. De band bestaat uit zeventien personen uit de regio en is een mix van een Big Band en een rockgroep. Daardoor hebben ze een breed repertoire en kunnen veel muziekstijlen spelen. Nederlandstalig, rock of klassiek, het kan allemaal. Iedereen heeft ontzettend genoten.”

Meer dan een half jaar voorbereiding

De benefietavond vergt veel voorbereiding. Het kernteam, Dick Ippel, John Pas, Pieter de Bok en Robert Salamons, is meer dan een half jaar bezig geweest met de voorbereidingen. Ook alle leden van Rotary Altena zetten zich op hun eigen manier in voor deze avond. Zij benaderen hun netwerk om de veilingstukken te verzamelen.

Dick: “We hebben ons met veel plezier ingezet voor dit goede doel dat gewoon gerealiseerd moet worden in Altena. We zijn enorm tevreden met het eindresultaat en bedanken iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze geweldige avond.”

Hospice Altena neemt cheque dankbaar in ontvangst

Fons Naterop, bestuursvoorzitter van Hospice Altena, en Jan de Joode, voorzitter Stichting Vrienden van het hospice, namen aan het einde van de avond de cheque van Rotary Altena in ontvangst.

Naterop: “Wat zijn we ontzettend blij met deze donatie. Jullie inzet en vrijgevigheid raken ons diep. Iedereen die betrokken is geweest bij dit evenement, enorm bedankt! Hiermee komt de realisatie van het hospice weer een stapje dichterbij.”