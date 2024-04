Erelid Gerrit de Heer (77) opent nieuwe padelbanen in Werkendam: al twintig nieuwe leden

1 uur geleden

Nieuws 123 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

WERKENDAM • Met een enorme schaar knipt erelid Gerrit de Heer het rode lint door, waarmee de twee padelbanen officieel geopend worden verklaard. Kort daarop geven een viertal leden een demonstratie padel. Er kunnen vragen gesteld worden over het spel en natuurlijk kan er ook zelf geprobeerd worden.

De club in Werkendam, die inmiddels Tennis- en padelvereniging heet, is duidelijk trots op de uitbreiding van de mogelijkheden. Na veertig jaar alleen tennis, kan er nu ook padel gespeeld worden aan de Werkina. Net als vier decennia geleden dankzij de inzet van vele vrijwilligers en sponsoren.

Topvrijwilliger(s)

Gerrit de Heer (77) is één van die vrijwilligers. Hij is al 35 jaar lid en vormt al ruim tien jaar de spil van de vereniging. Hij is verantwoordelijk voor het onderhoud van de banen, voor het kantinebeheer en bijna alle klusjes worden door hem gedaan. Zonder De Heer zou het sportpark van de vereniging er verwaarloosd bij liggen, laat iemand zich ontvallen. Maar De Heer doet het zeker niet alleen.

Op alle terreinen heeft Tennis- en padelvereniging Werkendam aan vrijwilligers geen gebrek. Ze vormen het hart van de vereniging aldus voorzitter John Rousse in zijn speech. De commissies voor toernooien, voor onderhoud, de baan en de kantine zijn allemaal goed gevuld. En dat geldt ook voor de nieuwe padelcommissie.

Overleg met omwonenden

Wetende dat padel tot klachten over geluidoverlast kan leiden is de nieuwe commissie niet over één nacht ijs gegaan. Er zijn geluidsmetingen gedaan en al in een vroeg stadium is met omwonenden van het sportpark contact gezocht over de aanleg van banen.

Met inzet van een mediator via de gemeente is er met alle buurtbewoners een overeenkomst gesloten. Als de padelbanen een maand in gebruik zijn wordt omwonenden nadrukkelijk naar hun ervaringen gevraagd. Maar problemen worden er eigenlijk niet verwacht, omdat de banen ver van de bewoners vandaan liggen.

Rolstoelpadel

Met de investering in twee padelbanen hoopt Tennis- en padelvereniging Werkendam vijftig tot honderd nieuwe leden aan te trekken. Gezien de ruim twintig nieuwe leden die zich afgelopen twee weken al inschreven zou dat geen probleem moeten zijn. De vereniging wil daarbij speciaal rolstoelsport promoten. Met hulp van de sportcoaches van de gemeente worden mindervaliden actief benaderd voor het volgen van gratis lessen en clinics.

Zowel de tennisbanen als de padelbanen zijn rolstoelvriendelijk gemaakt. Aan de toegankelijkheid van het terras en de entree van de clubhuis wordt nog gewerkt en ook de toiletten en douches worden nog aangepast. De vereniging heeft hiervoor subsidie gekregen van de gemeente Altena.

Alles bij elkaar veel reden voor een feestje. Met gratis bier en frites is dat zeker gelukt. Een zanger maakte de feestvreugde compleet.

Door Corine Verweij