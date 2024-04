A27- en A15-verkeer staat voor uitdagingen: grote hinder in juli en augustus

1 uur geleden

Nieuws 488 keer gelezen











Link ophalen Gekopieerd

ALTENA • Er staat nogal wat te gebeuren op de A27 en de A15 en dat heeft consequenties voor de bereikbaarheid van Altena, Drechtsteden en de Alblasserwaard. In het kader van Zuid-Holland Bereikbaar en de werkzaamheden aan de A15 en A27 is door een aantal projectleiders ingegaan op de hinder in de komende periode.

Naast grootschalige projecten zoals de Heinenoordtunnel en Haringvlietbrug, kwamen het onderhoud en de reconstructie van de A27 en het onderhoud aan de A15 aan de orde. Daarbij werd een kijkje gegeven wat er als eerste tot 2025, met een doorloop tot 2031, op de planning staat.

Werkzaamheden aan A27

De werkzaamheden aan de A27 zijn reeds gestart bij knooppunt Hooipolder (Raamsdonksveer). Hier werd eind januari de aftrap gegeven voor de verbetering van de A27. Als einddatum voor het volledige traject tot knooppunt Houten staat 2031 gepland.

Voor dit jaar zijn al een groot aantal nacht- en weekendafsluitingen gepland. Tot 2031 zijn er flinke werkzaamheden aan de wegen, bruggen, viaducten en andere A27-onderdelen. Er worden extra rij- en spitsstroken aangelegd, drie bruggen worden vernieuwd, een brug verbreed en er worden andere op- en afritten aangelegd. Ook krijgt knooppunt Hooipolder een flinke make-over.

Autogebruik terugdringen

Edo Haitsma, projectleider werkgeversaanpak A27, houdt zich onder andere bezig met manieren waarop het autogebruik tijdens de werkzaamheden kan worden teruggedrongen, want er wordt tot dertig minuten extra reistijd verwacht.

Werkgevers worden hierbij aangemoedigd na te denken over alternatieve vervoersopties. “Wij denken aan het gebruik van e-bikes of de speed pedelec. Een andere mogelijkheid is het ov, maar ook flexibeler werken of thuiswerken kan een goed alternatief zijn.”

A27 moeilijk te bereiken

Inwoners van Altena zullen tijdens de drukke periodes moeite hebben om de A27 te bereiken, is de verwachting. De snelweg kent alleen al in 2025 zestien weekeindafsluitingen en een drieweekse afsluiting in de zomermaanden.

Het zal lastig worden om vanaf 2025 via de drie toegangswegen vanuit Werkendam/Sleeuwijk, Almkerk/Nieuwendijk en in beperkte mate vanuit Dussen en Hank de A27 te bereiken. Voor inwoners aan de oostzijde van het eiland blijft de A2 een logisch alternatief.

Hemelvaartsweekend

Voor automobilisten die afhankelijk zijn van de A15, A16 en de A27 komen er de komende jaren, maar ook al op korte termijn, uitdagingen. Tijdens het Hemelvaartsweekend (van 8 tot 13 mei) zullen verkeersdeelnemers vanaf de A15 richting de A16 problemen ondervinden, omdat de A16 vanaf Ridderkerk via de Van Brienenoordbrug tot aan de A20 bij het Terbregseplein wordt afgesloten.

In dat geval wordt er een omleiding aangegeven via de Beneluxtunnel. Wie in de regio de weg weet, kan na de tunnel onder de Noord andere wegen vinden om bijvoorbeeld in Rotterdam te komen.

Grote hinder A15 in juli en augustus

Tijdens de vakantieweken in juli en augustus zal er aanzienlijke hinder zijn op de A15 tussen de afslag van de N3 bij Papendrecht/Alblasserwaard en het knooppunt Deil. De werkzaamheden hier beginnen op vrijdag 12 juli in de avond en duren tot een week later op vrijdagochtend, vanaf het knooppunt Gorinchem in oostelijke richting tot aan de A2 bij Deil.

Vanaf 19 juli is dit weggedeelte, maar dan komend vanuit het oosten van Deil naar Gorinchem, een week volledig afgesloten. In het hoogseizoen, van vrijdag 9 augustus 22.00 uur tot vrijdag 16 augustus 05.00 uur, zal de A15 vanaf de splitsing bij de N3 tot Gorinchem afgesloten zijn.

Vervolgens is vanaf vrijdag 16 augustus tot en met donderdag 22 augustus de A15 richting Dordrecht, tussen knooppunt Gorinchem en de aansluiting met de N3, afgesloten wegens werkzaamheden. Daarna, van 22 augustus tot en met maandag 26 augustus, is de A15 richting Ridderkerk dicht tussen de aansluiting N3 en knooppunt Ridderkerk-zuid. In oktober staat er een afsluiting van de A15 richting Nijmegen gepland, tussen knooppunt Ridderkerk-zuid en de aansluiting N3.

Wout Pluijmert