Dringende oproep van scheidsrechters Ron Collé en Sjors de Jong: ‘Doe gewoon een beetje normaal’

REGIO • Agressie richting scheidsrechters neemt alsmaar toe. Dat constateren Ron Collé en Sjors de Jong van de Gorinchemse Scheidsrechters Vereniging (GSV). Vier incidenten in maart rondom scheidsrechters van de vereniging waren aanleiding voor De Jong om een column te schrijven en die publiekelijk onder de aandacht te brengen.

De voornaamste boodschap: “Laten we proberen, hoe vervelend het ook is als je club verliest, om gewoon normaal te doen tegen elkaar en de scheidsrechters.”

De Jong legt uit waarom hij het nodig vond om in de pen te klimmen. “Met de versterkte degradatieregelingen in het amateurvoetbal staat er nog het nodige op het spel de komende weken voor veel clubs. Daarom is er bij ons wat ongerustheid dat de incidenten in maart niet de laatsten van dit seizoen zullen zijn. We doen dus vooral een beroep op mensen hun redelijkheid.”

“Veel scheidsrechters zijn de 50 of soms de 60 gepasseerd en zouden dus de opa of vader van toeschouwers kunnen zijn. Zou je tegen een eigen familielid ook zo tekeer gaan? Door er nu aandacht voor te vragen hopen we dat mensen inzien wat voor gevolgen hun acties kunnen hebben en dus iets beter nadenken voordat ze iets roepen.”

Social media

Wat voor incidenten vielen er dan precies voor in maart? De Jong en Collé vertellen: “Er is één scheidsrechter ernstig geïntimideerd door de trainer, spelers en het publiek van een club. Hij vreesde écht voor zijn eigen veiligheid. Een andere collega is bespuugd, nadat hij al gedoucht had, en hij en zijn gezin zijn met de dood bedreigd. Hiervan is aangifte gedaan bij de politie.”

“De andere twee gevallen hebben te maken met social media. De ene arbiter kreeg een persoonlijk bericht van een speler vanwege een strafschop die hij in de laatste minuut had gegeven. De ander kreeg bericht van een (club)verslaggever die hem nog even op zijn fouten wees, terwijl hij dat ook al had gedaan onder de samenvatting van een wedstrijd die op YouTube staat. In die video werd die scheidsrechter ook continu negatief benoemd.”

Het kan niet zo zijn dat kritiek, of zelfs bedreigingen, na een wedstrijd nog doorgaan Social media. Daarmee haalt het duo een belangrijk item aan. Binnen een paar minuten kunnen mensen veel informatie over scheidsrechters achterhalen en als die dan ook nog zelf actief zijn op bijvoorbeeld Facebook of Instagram, is een bericht snel gestuurd. Dit overkomt scheidsrechters dan ook bijna wekelijks. Soms vooraf al, nog vaker dus na een wedstrijd.

“En dat is natuurlijk ongekend”, aldus De Jong. “Het kan niet zo zijn dat kritiek, of zelfs bedreigingen, na een wedstrijd nog doorgaan. En zeker niet als ook familieleden nog eens bedreigd worden. Wij zeggen zelf echt niet dat we nooit fouten maken, integendeel. Wij zijn de eersten om toe te geven dat we weleens iets verkeerd zien. Maar ook scheidsrechters zijn maar gewoon mensen. Bovendien zijn we geen professionals, maar hobbyisten, en hebben we niet de beschikking over een VAR. Dan worden er soms fouten gemaakt.”

Elkaar aanspreken

Blijft de vraag wat er moet gebeuren om een verandering teweeg te brengen. Collé erkent dat dit moeilijk is: “De KNVB verricht al meer nazorg dan voorheen. De scheidsrechter wiens gezin met de dood is bedreigd is benaderd door de bond, maar dat blijft natuurlijk reactief. Ik denk dat het belangrijk is dat ook clubs hun verantwoordelijkheid pakken. Op het moment dat een scheidsrechter van alles naar zijn hoofd geslingerd krijgt bij jouw club, dan zou het bestuur van die vereniging moeten optreden. Ook helpt het natuurlijk als mensen elkaar aanspreken.”

Laten we voorop stellen: 90 procent van deze hobby is gewoon hartstikke leuk en bij bijna alle clubs worden we heel goed ontvangen Wie de voorvallen zo op een rijtje zet, gaat zich bijna afvragen waarom je nog zou beginnen aan een scheidsrechterscarrière.

“En dat is zonde”, aldus De Jong en Collé. “Laten we voorop stellen: 90 procent van deze hobby is gewoon hartstikke leuk en bij bijna alle clubs worden we heel goed ontvangen. Het zijn individuen die het verpesten, maar wiens daden grote gevolgen kunnen hebben. Geïntimideerde scheidsrechters die geen beslissingen meer durven nemen, gaan niet beter fluiten. Bovendien is er al een scheidsrechtstekort in Nederland en dus dringend behoefte aan vers bloed. We willen jonge scheidsrechters niet afschrikken. Daarom is onze boodschap: ‘doe gewoon een beetje normaal.”