Geruststellende boodschap voor bewoners Noordwaard, maar ook nog boosheid: ‘De ellende zit in onze dijken’

wo 27 mrt 2024, 07:32

WERKENDAM • Uitleg over de quickscan van kennisinstituut Deltares, over het gebruik van Thermisch Gereinigde Grond (TGG) in de Noordwaard. Dat was het doel van de bijeenkomst die Bewonersvereniging Noordwaard samen met het Waterschap Rivierenland organiseerde.

“Het was fijn dat we een geruststellende boodschap kregen van het waterschap: dat de gemeten waarden niet abnormaal zijn. Niet hoger dan bijvoorbeeld in de Betuwe en op andere plaatsen. Dat er geen acuut gevaar is. En het was prettig om vragen te stellen”, zei Laura Mostert, voorzitter van de Bewonersvereniging Noordwaard, woensdagavond na afloop.

Het rapport over de gevonden vervuilende stoffen kreeg nu ook wel een andere lading

“Het rapport over de gevonden vervuilende stoffen kreeg nu ook wel een andere lading. De uitkomsten ervan kwamen nu uit iemands mond.”

Ook onderzoek naar grondwater

Ruim vijftig belangstellenden hadden de gang naar Manege Seleviahoeve in Werkendam gemaakt om de toelichting op de uitkomst van de quickscan aan te horen en er vragen over de stellen. Op sheets werden de uitkomsten nader uitgelegd.

Aan het einde werden de aanbevelingen genoemd die het waterschap zal doen. Dit houdt onder andere in dat het onderzoek sowieso wordt voortgezet, waarbij ook het grondwater wordt betrokken.

Nog veel werk aan de winkel

Ook zal Rijkswaterstaat erop worden aangesproken mede actie te ondernemen. Verder zal er worden nagedacht over de bemonstering van de bewoonde terpen. Uit de bijeenkomst kwam wel naar voren dat er nog veel werk aan de winkel is.

Zo moet er een meetplan komen voor vervolgmetingen. Tot dusver golden de metingen alleen voor het oppervlaktewater. Door het grondwater er ook bij te betrekken aan de hand van grondwatermonitoring kan er een completere risico-inschatting van de effecten van de aangebrachte TGG in beeld worden gebracht.

Zorgen over gezondheid

Sommige terpbewoners zijn bezorgd over hun gezondheid. “Kan het grondwater nog wel gebruikt worden voor beregening en kunnen we nog groenten telen?” Hoewel de terpen niet zijn gebouwd op TGG, wil die groep toch zekerheid middels metingen nabij hun woning.

De medewerkers van het waterschap hebben toegezegd te zullen overwegen om het bemonsteren van de terpen op te nemen in het meetplan.

Onderliggend zijn we natuurlijk nog steeds heel boos wat er destijds is gebeurd met die grond

Weinig vertrouwen in Rijkswaterstaat

Duidelijk werd dat er niet veel vertrouwen wordt gesteld in Rijkswaterstaat. Heeft die instantie en ook de voormalige gemeente Werkendam destijds wel voldoende toezicht gehouden en controles uitgevoerd op de aangevoerde TGG? Is er niet met de certificaten van de TGG gesjoemeld?

Discussies met Rijkswaterstaat over financiering en het betrekken van de gemeente bij de problematiek zijn daarom naast verdere gesprekken met het waterschap vervolgstappen, aldus Laura Mostert.

‘Nog steeds heel boos’

“Onderliggend zijn we natuurlijk nog steeds heel boos wat er destijds is gebeurd met die grond. De ellende zit in onze dijken en dat valt niet mee. En wat zal de toekomst brengen? Ook heel zuur dat er een paar mensen heel rijk van zijn geworden”, onderstreept ze nog even het gevoel.

Bewoners en andere belanghebbenden kunnen bij eventuele verdere vragen terecht bij de Bewonersvereniging Noordwaard. Dat kan via: info@denoordwaard.nl.