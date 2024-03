Iris’ Vlinderpad in Sleeuwijk verkeert in erbarmelijke staat: ‘Situatie blijft zich herhalen’

SLEEUWIJK • Christian Alderliesten, fractievoorzitter van Progressief Altena, heeft aan de bel getrokken over de erbarmelijke staat van het Iris’ Vlinderpad in Sleeuwijk.

Het pad, vernoemd naar Iris, een 8-jarig meisje dat in 2011 tragisch om het leven kwam langs de Roef, zou een veilige fietsverbinding moeten bieden. Alderliesten ziet echter dat de halfverharding waarvoor bij de aanleg gekozen werd, nu tot problemen leidt. Terwijl toenmalig wethouder Wim de Jong aangaf dat ‘het fietspad er even goed bij zou blijven liggen als een asfaltpad’.

Situatie blijft zich herhalen

Alderliesten uit zijn zorgen over de staat van het pad in een brief aan het college van burgemeester en wethouders. ‘In 2018 moest ik helaas al aan de bel trekken vanwege spoorvorming en kuilen in het fietspad. (...) De oorzaak van de schade bleek het kapotrijden door landbouwverkeer’, schrijft hij. ‘Hoewel er inmiddels al aardig wat jaren verstreken zijn en ook de wethouderspositie een aantal maal is gewijzigd, blijft de situatie zich herhalen.’

‘De vragen van Progressief Altena uit 2019, om nu toch eindelijk eens een afdoende oplossing te bieden voor het Iris’ Vlinderpad, herhalen we daardoor noodgedwongen ook. Ons inziens is inmiddels voldoende gebleken dat de gekozen halfverharding helaas géén duurzame oplossing is’, aldus Alderliesten.

‘Gevaren toegenomen’

Hij stelt ook dat automobilisten sinds de aanleg van het fietspad minder rekening houden met kwetsbare weggebruikers op de Roef. Dit terwijl fietsers door de huidige staat van het fietspad misschien eerder geneigd zijn de Roef weer te gebruiken. ‘De gevaren op deze route zijn daarmee ons inziens weer fors toegenomen.’

Hoe beoordeelt het college het pad?

Alderliesten vraagt het college hoe zij de staat van het Iris’ vlinderpad beoordelen en of zij het ermee eens zijn dat de verkeersveiligheid op de Roef, vooral voor schoolgaande fietsers, zonder fietspad onvoldoende is.

De fractie van Progressief Altena wil dat het college onderzoekt of de halfverharding vervangen kan worden door asfalt en deze investering opneemt in de begroting. ‘Als uw college hier niet toe bereid is, zal Progressief Altena zelf met een voorstel komen om budget hiervoor vrij te maken.’