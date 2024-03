CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2046: bedrijven uit Altena maken nieuwe afspraken

ALTENA • Een CO2-neutrale bedrijfsvoering in 2046. Dat is één van de afspraken die deelnemers aan de Duurzaamheidskring Altena maakten. Vorige week ondertekenden de deelnemende bedrijven een nieuwe intentieverklaring.

De leden van de Duurzaamheidskring streven naar duurzaam ondernemerschap. Ze spannen zich in om de effecten van hun bedrijfsvoering op het milieu, de leefomgeving en de maatschappij zoveel mogelijk te beperken. Onder andere door het gebruik van de Milieubarometer houden ze hun vorderingen bij.

Sinds 2013

De Duurzaamheidskring Altena bestaat sinds 2013. Opgericht in de voormalige gemeente Werkendam komen de meeste bedrijven uit Werkendam en omgeving. De aangesloten ondernemers leren samen over CO2-besparing. Ook wisselen ze ervaringen uit over duurzaamheidsmaatregelen in hun bedrijfsvoering. Eén paar keer per jaar komen ze samen onder leiding van Stichting Stimular.

Deelnemende bedrijven

De deelnemende bedrijven zijn: JC Straaltechniek BV, A. den Dekker & Zn, De Haan Bouwbedrijf, Verheij Integrale Groenzorg, De Klerk Werkendam, P. de Visser Werkendam BV, BV Koek, Van den Bergh & Co, Hakkers, De Vries Werkendam BV, Poly Products, De Jong Groenbeheer en gemeente Altena.

“Fantastisch om te zien hoe ondernemers kennis delen en zich inspannen voor CO2-reductie”, zegt wethouder Claudia Schipper. “Ik hoop dat meer bedrijven zich aansluiten, zodat kennis zich verspreid. Samen maken we Altena duurzaam.”