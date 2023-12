‘All-inclusive’ vakantie voor mensen met beperking: ‘Daar ben ik niet alleen’

ALTENA • ‘Het was zo gezellig, dit wil ik volgend jaar weer.’ Dit is wat gasten en vrijwilligers zeggen als ze terugkomen van een week vakantie met de Stichting Vakantieweek Gehandicapten in het Land van Heusden en Altena en de Langstraat.

Op vakantie gaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend, vooral niet als je afhankelijk bent van medische zorg en ondersteuning. Daarom verzorgt de stichting elk jaar een onbezorgde vakantieweek voor mensen uit de regio.

All-inclusive op vakantie

“Dit is mijn vakantie. Het is zo fijn, je wordt in de watten gelegd en alle zorg is aanwezig”, vertellen enkele gasten die jaarlijks deelnemen aan de reis. De stichting brengt elk jaar een week door in het Hydepark in Doorn, voorheen bekend als het Roosevelthuis.

“De gezelligheid is zo belangrijk. Je spreekt andere mensen, ontmoet nieuwe mensen en deelt verhalen met elkaar. Het is een prachtige week”, zegt Gypie Krauweel uit Andel. Ze hoopt voor de derde keer gebruik te maken van de speciale vakantieweek in het voorjaar. Een ander vult aan; “Het is all-inclusive op vakantie, met alle benodigde zorg.”

‘Daar ben ik niet alleen’

“Daar ben ik niet alleen. Alleen al met elkaar aan tafel zitten en samen eten. Ik merk altijd dat ik daar meer eet, gewoon omdat het gezellig is aan tafel”, vertelt de 87-jarige Corrie Nieuwenhuizen uit Waalwijk. “Een spelletje in de avond en er wordt elke dag iets georganiseerd. Het is vooral de lol die we beleven”, vult Gypie Krauweel aan.

De vakantieweek werd ooit opgezet door de gezamenlijke kerken in de regio, maar is inmiddels een zelfstandige stichting die volledig op vrijwilligers draait. Tijdens de vakantieweek zelf ontvangen ze veertig gasten en is er een team van dertig vrijwilligers, waarvan de helft een verzorgende functie heeft. Daarnaast zijn er ook een keuken- en een technische staf.

Hoge kosten

“De gasten betalen een eigen bijdrage, maar om één week per jaar mogelijk te maken is 37.000 euro nodig”, vertelt Anita Hilbink uit Andel, die algemeen leider is van de vakantieweek. “Elk jaar moeten we actief op zoek naar sponsors en fondsen om dit mogelijk te maken.”

“In deze week willen we zorg leveren in de meest luxe zin”, vertelt vrijwilligster Gerrie Ouwendijk uit Wijk en Aalburg. “In deze week mag het echt vakantie zijn. Niets moet, alles mag. In de zorg willen we één-op-één aandacht en nemen de tijd.”

Ouwendijk vertelt over echtparen die meegaan, waarvan de partner de mantelzorger is. In deze week nemen de vrijwilligers alle zorg van de mantelzorger over. Dini Spuijbroek, 84 jaar uit Waalwijk knikt en zegt; “Zelfs ik heb dan vakantie, ze nemen alle zorg voor mijn man van mij over.” Waarop haar man Dik Spuijbroek aanvult; “Ze hoeft zelfs mijn boterhammen niet te smeren.”

‘Deze week gaat de zorg een level hoger’

Anita en Gerrie knikken. “Als ik op zaterdagavond na deze week thuis kom, ben ik leeg en moe, maar is er vooral ontlading van zoveel dankbaarheid die we ontvangen”, zegt Anita. Gerrie neemt elk jaar een week vakantie van haar werk om als vrijwilligster deze week te ondersteunen.

“Het is de kers op de taart. Hier kan ik dat extra doen, wat in de zorg niet meer mogelijk is.” Even is ze stil, om dan aan te vullen; “Deze week kan ik de klok thuis laten en gaat de zorg een level hoger.”

Net dat extra uitje

Vrijwilligers maken deze onbezorgde vakantieweek mogelijk, maar er zijn ook financiële middelen nodig. “Dan kunnen we net dat extra uitje met de gasten maken, een lekkere lunch verzorgen of een koor laten komen op een avond. Kleine aspecten, die de week extra bijzonder maken”, vertelt Anita Hilbink.

“Ik ben al twee keer mee geweest en het is geweldig”, vertelt Gypie Krauweel. “Ik dacht dat dit niets voor mij was. Maar de ontmoetingen, de gezelligheid ‘s avonds, de spelletjes met elkaar. Het is een warme deken.”

De vrijwilligers vullen aan: “Als we erover praten, krijgen we er al zin in.” Waarop Gypie zachtjes zegt: “Dit is toch allemaal naastenliefde.”

Stichting Vakantieweek Gehandicapten

Stichting Vakantieweek Gehandicapten Land van Heusden en Altena en de Langstraat biedt een vakantieweek aan mensen die afhankelijk zijn van medische zorg en ondersteuning. Heeft u belangstelling om mee te gaan of wilt u ondersteunen met een gift, neem dan contact op met Anita Hilbink via a.hilbink@ziggo.nl, of Gerrie Ouwendijk via gerrienieuwkoop@gmail.com