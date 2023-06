Jan Kolff uit Oudendijk stopt als boer en veilt zijn hele veestapel: ‘Dit is nog nooit vertoond’

OUDENDIJK • Ruim veertig jaar waren Jan en Caroline Kolff uit Oudendijk eigenaar van het fokkerijbedrijf JK Eder Holsteins. Zaterdag kwam hier een einde aan met de veiling van in totaal 127 koeien, kalveren en embryo’s. “We wilden stoppen op het hoogtepunt.”

“In 2024 gelden er in Noord-Brabant nieuwe emissienormen, waardoor we onze stal volledig moeten aanpassen. Op mijn leeftijd wil ik hier niet meer in investeren, waardoor we enkele jaren geleden hebben besloten om in 2023 te stoppen met ons bedrijf”, legt de 63-jarige Jan Kolff uit.

“Een andere reden om te stoppen is omdat we geen opvolgers hebben.” Kolff vindt het jammer om te moeten stoppen, “maar dat zou over vijf jaar niet anders zijn.”

Hoogwaardige fokkerij

Door de jaren heen hebben Kolff en zijn vrouw hun bedrijf uitgebouwd tot een hoogwaardige fokkerij, met bekendheid in binnen- en buitenland. “Het is gewoon topsport. Als je de koeien niet de juiste aandacht geeft, kom je niet in de top van Nederland en zeker niet van Europa. Om dat te bereiken moet je er heel veel tijd aan besteden, maar dat hoort er nu eenmaal bij”, vertelde Kolff in een eerder interview met deze krant.

Tientallen koeien die gefokt zijn door Kolff kregen het predicaat ‘excellent’ opgespeld en vorig jaar werd één van de koeien van de boer uit Oudendijk, Carf Emeraude, uitgeroepen tot Nederlandse Koe van het Jaar 2022.

Beste dieren geveild

Bij de veiling van zaterdag stond de volledige veestapel van Kolff er beter voor dan ooit, stelt hij. “Alleen onze beste dieren zijn zaterdag te koop aangeboden. De ‘mindere’ dieren, die je nu eenmaal ook hebt in een veestapel, zijn al eerder verkocht. We wilden tijdens de veiling het niveau zo hoog mogelijk houden.”

De voorbereidingen voor de veiling waren al enkele weken bezig. “De dieren zijn de afgelopen weken allemaal in training gegaan om te wennen aan een halster. Daarnaast zijn ze uitgebreid gewassen en geschoren door cowfitters.”

Dit is een uniek beroep, waardoor er zelfs cowfitters uit Duitsland en Italië werden ingevlogen om de koeien zo goed mogelijk te presenteren. “Vrijdag zijn de koeien voor de laatste keer gewassen en geschoren, zodat ze zaterdag zo optimaal mogelijk op het podium stonden.”

Sfeer onbetaalbaar

Zo’n 400 mensen, waaronder kopers uit binnen- en buitenland, volgden de veiling zaterdag. Zowel in een grote tent op het terrein van Kolff, als online. Na een muzikale opening en het voorstellen van de veilingmeester gingen de eerste koeien onder de hamer.

De koeien werden per opbod verkocht en leverden gemiddeld 2805 euro per dier op. De duurste koe verwisselde voor 9400 euro van eigenaar. Een dochter van Carf Emeraude ging voor 8000 euro naar de hoogste bieder.

Kolff kijkt met een heel goed gevoel terug op de middag: “Een evenement als dit is nog niet eerder in Nederland vertoond. De dag was echt super. De veiling verliep heel vlot, er hebben zich geen problemen voorgedaan en we waren mooi op tijd klaar. Na afloop van de veiling was het ook nog erg gezellig met elkaar.” Kolff is blij met de opbrengst van de veiling, maar zal zich vooral de gezelligheid blijven herinneren. “De sfeer was echt onbetaalbaar.”

Kolff prijst ‘the day after’ zijn buurtgenoten uit Oudendijk, die zondagmorgen – zonder dat hun iets gevraagd was – meehielpen met het opruimen van het terrein. “Dat gebeurt denk ik alleen in Oudendijk.”

Toekomst

Wat Kolff gaat doen nu zijn koeien verkocht zijn, weet hij nog niet. “We blijven sowieso op onze boerderij in Oudendijk wonen. Maar hoe nu verder bekijken we over een tijdje wel.” De boerderij verkopen aan een andere boer is in ieder geval geen optie voor Kolff. “Deze locatie is niet meer geschikt voor een nieuwe generatie boeren”, doelt hij op de ligging te midden van woonhuizen.

Carf Emeraude niet geveild

Carf Emeraude, de prijswinnende koe, is al eventjes met pensioen en werd zaterdag ook niet aangeboden op de veiling. “We wilden haar niet verkopen. Zolang ze vitaal is, mag ze bij ons haar oude dag slijten”, besluit Kolff.