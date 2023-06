Koning Willem-Alexander brengt werkbezoek aan Rivas Zorggroep in Gorinchem

1 uur geleden

GORINCHEM • Zijne Majesteit de Koning brengt vrijdagmiddag 23 juni een werkbezoek aan Rivas Zorggroep in Gorinchem. Het bezoek staat in het teken van passende zorg om de zorg in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden.

Koning Willem-Alexander bezoekt het toekomstige spoedplein in het Beatrixziekenhuis waar de huisartsenpost en de spoedeisende hulp geïntegreerd worden zodat er voor patiënten nog maar één loket is.

In het verpleeghuis Het Gasthuis wordt gesproken over het belang van informele zorg, zoals mantelzorg, als onderdeel van het zorgproces. De koning gaat in gesprek met een cliënt en haar mantelzorger.

Betaalbare zorg

Vervolgens bezoekt Willem-Alexander de Zorgcentrale Gorinchem waar medewerkers vertellen over de coördinatie van zorg in de regio. Tot slot spreken diverse betrokkenen, onder wie een huisarts en een zorgverzekeraar, over wat nodig is om in de toekomst betaalbare zorg te kunnen bieden.

Ook wordt gesproken over de knelpunten waar zorgaanbieders tegenaan lopen bij het toekomstbestendig maken van de zorg.

Koningin Máxima

Eerder bezocht de koning Willem-Alexander de Nederlandse Zorgautoriteit en was koningin Máxima aanwezig bij een dialoogbijeenkomst over passende zorg en de burg tussen formele en informele zorg.