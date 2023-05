Grietje Post uit Werkendam op 85-jarige leeftijd overleden - In Memoriam

49 minuten geleden

WERKENDAM • Grietje Post uit Werkendam is maandag 29 mei overleden op de leeftijd van 85 jaar. Grietje Post was in Werkendam vooral bekend van haar Oudheidskamer op Zevenhuizen, die ze samen met haar broer Hugo was begonnen. Ze kreeg landelijke bekendheid door haar deelname aan het dagelijkse tv-programma Man Bijt Hond. Legendarisch werd haar uitroep ‘Hallo Werkendammers’ vanuit haar slaapkamerraampje op Zevenhuizen.

Grietje groeide op Zevenhuizen op met twee oudere broers. Haar opa had een bakkerij op Zevenhuizen, haar vader kwam uit het Friese Moddergat en kwam als dienstplichtig militair in de Eerste Wereldoorlog in Werkendam wonen.

Geboortehuis

In de jaren zeventig werden plannen gemaakt om het wijkje Zevenhuizen te slopen, maar door protest van bewoners onder aanvoering van broer Hugo en Grietje Post werd daar een stokje voor gestoken. Door de oprichting van een buurtvereniging en met hulp van opbouwwerker Kees Brouwer werden plannen gemaakt voor renovatie en behoud van het wijkje. Grietje bleef haar leven lang in haar geboortehuis in de Langesteeg op Zevenhuizen wonen.

Oudheidskamer

De vergaderingen van de buurtvereniging vonden plaats in een oud pandje op Zevenhuizen dat later werd omgevormd tot Oudheidskamer. Daar kreeg ook de uitgebreide Oranjecollectie van Grietje een plek. Haar oranjeliefde was groot. Ze was in dezelfde maand januari geboren als prinses Beatrix. Haar ouders kregen nog een mand van het Koninklijke Huis bij haar geboorte in 1938.

Oranjecollectie

In haar uitgebreide oranjecollectie had ze ook een zeldzame Beatrixpop uit 1938. Maar ze verzamelde zelf ook heel veel oranjevoorwerpen en boeken. Maar ook nostalgische voorwerpen uit haar jeugd waren te zien in de Oudheidkamer die ze na de dood van haar broer Hugo in 2001 alleen voortzette. Voor hun inzet voor de buurt en het levend houden van de historie van Zevenhuizen en Werkendam kregen zowel Hugo als Grietje een Koninklijke Onderscheiding.

Man Bijt Hond

In 2013 werd Grietje Post landelijk bekend door het tv-programma Man Bijt Hond, waarmee ze een tijdje dagelijks op televisie verscheen. In het programma mocht ze kennis maken met de moderniteiten van de 21e eeuw, maar kwamen ook haar katten regelmatig in beeld. Jarenlang had ze meer dan tien katten in huis, ze hield van hen alsof het haar eigen kinderen waren.

In Man bijt Hond werd ook haar eenvoudige leven gefilmd, maar ze kreeg zo ook de kans om de kroning van Willem-Alexander in 2013 in Amsterdam van dichtbij bij te wonen. Ze zong daarvoor zelfs een Kroningslied in.

Verlies voor Werkendam

In de vroege ochtend van 29 mei overleed Grietje in het Beatrixziekenhuis in Gorinchem, kort daarvoor was ze gevallen vlakbij haar huis. Eenmaal in ziekenhuis bleek herstel niet meer mogelijk. Ze wordt zaterdag 3 juni in besloten kring begraven.

Met haar heengaan verliest Werkendam een markante inwoner, een lieve, eenvoudige vrouw die met hart en ziel hield van haar katten, maar ook van de Koninklijke familie en de Oudheidkamer op Zevenhuizen.

Hannie Visser-Kieboom

