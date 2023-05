Nico Kremers (68) neemt afscheid van Bazalt Wonen: ‘Er zijn altijd calamiteiten’

1 uur geleden

Nieuws 138 keer gelezen

WOUDRICHEM • Aan tafel bij de bewoners Gerrit en Isabella de Joode aan de Burgemeester van der Lelystraat in Woudrichem geeft opzichter Nico Kremers (68) uit Ammerzoden onbedoeld zijn ‘visitekaartje’ af. Boordevol empathie vertelt hij over de bewoners even verderop die werden getroffen door een brand. En hoe hij alles op alles zette om zo snel mogelijk alles voor hen te regelen. Het tekent hem als mens; Hulpvaardig, inlevend en kordaat.

Gerrit de Joode woont al vanaf 1958 aan de Burgemeester van der Lelystraat, eerst met zijn ouders en later met zijn Isabella. “Ik ken Nico al sinds de jaren negentig en zoals hij het verhaal vertelt over die brand, zo is hij altijd. Hij is enorm bevlogen en laat dingen niet snel los. Dat zien bewoners, echt een opzichter die verder kijkt dan zijn neus lang is”. Dat heeft Gerrit de Joode bij andere opzichters weleens anders meegemaakt.

Zijn vrouw Isabella vult hem aan. “Nico is sympathiek en gedreven, hij doet gewoon zijn ding en weet dingen te bereiken door zijn zin door te drijven.” Nico hoort het enigszins bescheiden aan, alvorens hij na het maken van de foto afscheid neemt. Ook al is zijn afscheid aanstaande, hij belooft het echtpaar De Joode na zijn pensioen nog eens langs te komen voor een kop koffie.

Rayonopzichter

Op kantoor van Bazalt Wonen vertelt hij verder over het werk dat hem op het lijf was geschreven. In 1987 werd hij rayonopzichter in Zaltbommel, eerder werkte hij als uitvoerder in de bouw. “Onderhoud stond toen nog in de kinderschoenen. We reden met een bromfiets met een kistje gereedschap achterop naar de huurders. Het was de tijd dat het touwtje nog uit de brievenbus hing, op tafel lag dan een briefje ‘Nico, wil je hier naar kijken?’, soms zelfs met een chocolaatje ernaast. Dan legde ik na de klus een briefje ernaast wat ik had gedaan.”

“Dat was een bijzondere tijd. Nu wordt alles veel meer planmatig geregeld, soms tot de minuut toe, ook hebben we al lang geen eigen onderhoudsdienst meer. Maar in al die jaren bleef het werk afwisselend. Echt geen dag is het zelfde in dit werk, er zijn altijd calamiteiten.”

Werken met mensen

Het meest boeiende aan zijn werk is voor Nico het werken met mensen. Met bewoners in alle kleuren, maten en culturen met elk hun eigen gebruiken en gewoontes.

“Het is echt een leuke baan, dat vertel ik ook altijd aan nieuwe, jonge opzichters. Maar het is als een kleurplaat, je mag hem zelf inkleuren. En dat doe je in al je contacten. Met collega’s, met bewoners, soms met een schouderklopje, soms net iets strakker. Maar altijd met persoonlijke aandacht voor mensen. Je bent geen robot, ook moet je nooit arrogant of afstandelijk zijn, maar altijd laten zien dat je een mens bent. Hoe mooi is het dan als een huurder dan roept ‘hoe is het met je?’.”

‘Het is een mooie streek’

Kremers neemt straks op 1 juni afscheid als opzichter bij Bazalt Wonen. Hij kon al eerder met pensioen, maar bleef op verzoek nog wat langer actief. “Organisatorisch was ik een soort vliegende keep met voldoende ervaring, die de jonge organisatie na de fusie nodig had. Ik heb heel veel in Zaltbommel gewerkt, maar de laatste tien jaar ook in Altena. Dit gebied is anders, dat maakte het werk ook leuk. Ik heb het gebied echt leren waarderen. Het is zo’n mooie streek, al die natuur, de Alm en het weidse landschap. Maar de mensen zijn nog steeds mensen, hier willen ze vooral graag hun eigen broek ophouden. Ze zijn hier ondernemend, eerlijk, rechtvaardig en hulpvaardig.”

Werkdagen van negen tot tien uur waren geen uitzondering voor Nico, vooral omdat hij alles goed wilde regelen en hield van eerlijk en duidelijk. Met steeds de nadruk op duidelijke afspraken. Door de jaren heen heeft hij vele mooie herinneringen aan zijn werk, maar persoonlijk leed door overlijden of huisuitzettingen hielden hem soms ook na werktijd nog wakker.

Einde van een marathon

Zijn naderende afscheid op 1 juni ziet als het einde van een ‘marathon’. “Ik wil vooral fit en rechtop lopend de finish halen, zowel fysiek als geestelijk. Ik ga straks een andere invulling geven aan mijn leven. Ik ga al mijn kennis en ervaring nu inzetten op vrijwillige basis. Je kunt nog zoveel dingen doen.” Zijn lijstje is gevuld met kerkenwerk, EHBO en tuinonderhoud bij het Zonnelied in Ammerzoden. “En ik word chauffeur op de buurtbus, zo houd ik contact met mensen. Juist mensen zijn altijd mijn ding geweest.”

Vacature

Nico Kremers (68) uit Ammerzoden werkte sinds 1987 als opzichter achtereenvolgens bij de woningbouwcoöperatie ‘Hulp naar Vermogen’, Woonlinie en Bazalt Wonen. Spreekt deze sociale en betrokken baan jou aan? Door het vertrek van Nico komt de vacature voor rayonopzichter bij Bazalt Wonen vrij. Meer info op bazaltwonen.nl/werkenbij.