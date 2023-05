Aftellen naar de opening van Atletiekpark Altena: oplevering is half juni gepland

SLEEUWIJK • Op Atletiekpark Altena in Sleeuwijk neemt de aannemer de laatste horden tot aan de oplevering. Na een periode van zonnig en warm weer was de ondergrond van de atletiekbaan voldoende droog om de rode kunststoftoplaag aan te brengen.

Deze toplaag wordt aangebracht voor de loopnummers, maar ook op de aanloop voor het speerwerpen, verspringen en hoogspringen. Nadat de toplaag klaar is, wordt de belijning voor de verschillende atletiekonderdelen aangebracht. Tot slot worden de kooi voor het discuswerpen en de palen en matten voor het hoogspringen geplaatst.

Wachten op het startsein

De werkzaamheden nemen nog ongeveer twee weken in beslag en de oplevering is half juni gepland als het weer blijft meewerken. Wanneer de laatste meters zijn gemaakt voor de afronding van het atletiekpark, geeft gemeente Altena het atletiekpark in gebruik aan de atletiekvereniging Altena Road Runners en aan het Altena College.

De Altena Road Runners kijken uit om te starten op het atletiekpark vertelt Jaco Booij: “Wat geweldig dat we straks gebruik kunnen maken van het Atletiekpark Altena. We kunnen nu laten zien dat we meer zijn dan een vereniging van road runners. We hebben namelijk al zeventig leden die atletiek beoefenen, waaronder veel jeugdleden. Het is een mooie uitdaging om straks heel gericht te kunnen trainen op de verschillende atletiekonderdelen. De faciliteiten zijn top, ik heb er veel zin in.”

Ook het Altena College is blij om straks gebruik te maken van het atletiekpark, vertelt Lennart van Sluis: “Met de extra mogelijkheden die het atletiekpark ons biedt, wordt het bewegingsonderwijs van het Altena College veelzijdiger. We hebben meegedacht met het ontwerp en zijn heel nieuwsgierig naar het gebruik in de praktijk. Voor de zomervakantie zullen er alvast een aantal gymlessen op de atletiekbaan gegeven worden, maar met ingang van het nieuwe schooljaar zijn we volop te vinden op het atletiekpark.”

Sporten voor iedereen stimuleren

Wethouder Shah Sheikkariem ziet uit naar de afronding van de laatste werkzaamheden op het atletiekpark: “Eindelijk is het zover. De eindstreep is in zicht, het startsein voor het gebruik van de atletiekbaan kan binnenkort worden gegeven. En daarmee bereiken we een belangrijk doel van het programma Vitaal Altena, namelijk het stimuleren van mensen om meer te bewegen en specifiek, de unieke sporter. Ik juich het toe dat Altena Road Runners de sport ‘frame running’ aanbiedt voor mensen met een lichamelijke beperking.“

Een groep die ook graag aan de gang wil gaan op het atletiekpark zijn de sportcoaches van gemeente Altena, zodat ze mee kunnen werken aan een vitaal Altena. Benjamin van der Stelt vertelt over zijn werk als sportcoach: “Als sportcoaches van de gemeente verzorgen we het bewegingsonderwijs op veel basisscholen. Ook hebben we specifieke programma’s om mensen te stimuleren meer te bewegen.

“We gaan onderzoeken hoe we de mogelijkheden van het Atletiekpark Altena in kunnen zetten om ons werkaanbod te verrijken”, aldus Van der Stelt. Het werk van de sportcoaches zorgt voor een verbinding tussen aanbieders van sport en bijvoorbeeld het onderwijs. Zo maken ze sporten toegankelijker voor iedereen die wil werken aan een fit en gezond leven.