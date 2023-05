Altena Regatta is dit jaar op de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg

48 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • De Altena Regatta vindt dit jaar op zaterdag 1 juli plaats. Dit jaar strijden de kernen van de gemeente Altena tegen elkaar op de Afgedamde Maas bij Wijk en Aalburg.

Het evenement begint om 08.30 uur en zal duren tot 22.00 uur. In de ochtend en middag zijn de roeiwedstrijden in verschillende klassen. Na de prijsuitreiking wordt er een BBQ met muziek georganiseerd voor de roeiers en de toeschouwers.

Strand Wijksche Waard

De Altena Regatta belooft weer een mooi evenement te worden, met veel enthousiaste deelnemers en supporters. Het Strand Wijksche Waard is dit jaar de locatie van de Regatta. Dit is een mooie plek bij het water en ook is er genoeg ruimte voor alle deelnemers en toeschouwers. Gedurende het evenement is er gelegenheid on te eten en drinken. Ook is er voldoende parkeergelegenheid op het terrein voor fietsers en auto’s.

Altena Regatta

De Altena Regatta is een jaarlijks terugkerend roeievenement, waarbij de kernen van de gemeente Altena in onderlinge verbondenheid een eigen roeisloep bouwen en tegen elkaar strijden op het water.

‘Het is een geweldige manier om de gemeenschap bij elkaar te brengen en de teamgeest te versterken. Kortom de Altena Regatta is een evenement dat je niet wil missen. Kom op 1 juli naar het Strand Wijksche Waard in Wijk en Aalburg en moedig je dorpsgenoten aan en beleef een fantastische dag vol roeiplezier’, roept de organisatie op.