Marianne Vos neemt afscheid van eigen Wielerfestival: ‘Dit is de klapper van een finale’

18 minuten geleden

ALMKERK • Het allerlaatste Marianne Vos Wielerfestival trok veel belangstellenden. Er was eerst op vrijdag de rit door Altena met diverse prominenten, gevolgd door een diner en het wielercafé in de avond.

Na een ontluikende brand bij het buffet en een gierend alarm kon de avond echt beginnen. Wielerjournalist Gio Lippens vroeg, in de zaal van het Golfpark Almkreek, Marianne Vos, Erik Dekker en Michael Bogert het hemd van het lijf. De bijna tweehonderd aanwezigen hingen aan hun lippen. Een dag later was het tijd voor de fiets. De organisatie herhaalde het succesvolle recept van de afgelopen jaren.

Drukbezocht

Veel liefhebbers gaven acte de presence tijdens de uitgezette toertochten van 60, 100 en zelfs 150 kilometer naar keuze, door het trainingsgebied waar Marianne van jongs af aan haar haar conditie op peil hield. Daarnaast bestond het Marianne Vos Wielerfestival op deze zaterdag uit een Kids Clinic: een toertocht op de gewone fiets of racefiets voor kinderen uit de groepen 6, 7 en 8, vermaak tussen het fietsen door, zoals een pumptrack, en een Q&A met Marianne Vos.

Het was fietsen zoals het voor Marianne zelf ook begon. Vanuit de woning van de familie Vos aan de Veldstraat in Wijk en Aalburg reed zij op zesjarige leeftijd samen met vader Henk en broer Anton al haar eerste trainingsmeters. Door de successen van Marianne Vos werd in de oude gemeente Aalburg lang de populaire Zevendorpentocht georganiseerd. Later waren er ook grote UCI-vrouwenwedstrijden in de regio. De hele wereldtop was aanwezig, omdat er punten te verdienen waren. Natuurlijk won Marianne vaak haar eigen rondje.

Marianne Vos Experience Center

Wethouder Shah Sheikkariem liet vrijdagavond op het Wielergala van het jaarlijkse Marianne Vos Wielerfestival weten, dat er nu ook daadwerkelijk iets gaat komen. Op Landgoed Kraaiveld in Sleeuwijk moet over twee jaar een ‘Marianne Vos Experience Center’ verrijzen. Nu de organisatie, met voorzitter Esther Vroegh voorop, bekend heeft gemaakt dat zij er na tien jaar mee stopt is het tijd voor iets anders weet Sheikkariem.

“Wij leven in een andere tijd en moeten gaan nadenken wat de volgende generatie wil. Wij moeten mogelijk naar een belevingsevenement. Er kan een vitaliteitscentrum komen, waarbij een VR-bril (Virtual Reality) en/of een hologram gebruikt wordt. Ook dat is een clinic en daar willen wij naartoe. We zijn met Altena een gemeente die de inwoners steeds wil stimuleren om te bewegen. Het gaat om vitaliteit van scholieren tot ouderen, want dat geeft veerkracht.”

Punt erachter

“Nu Esther afscheid neemt komt ook voor mij het moment om er een punt achter te zetten”, stelt Marianne Vos. “Het is goed zo. Ik ben tegenwoordig, als ik niet met Jumbo-Visma onderweg ben, ook vaak in Borne (Twente).” De vriendin van wielrenster Marianne Vos is voormalig profwielrenster Moniek Tenniglo.

“Ik heb altijd genoten van mijn eigen evenement. Ik ben daar al die vrijwilligers dankbaar voor. Dit tweedaags evenement ervaar ik als de klapper van een finale. Mooi ook dat het ‘Experience Center’ mogelijk op het Kraaiveld in Sleeuwijk mijn naam draagt. Ik wil bij de komende jaren nu puur richten op topsport en bovendien ben ik steeds vaker in Twente dan in Babyloniënbroek.”

Olympische droom

Marianne Vos kreeg op achtjarige leeftijd haar eerste licentie KNWU-licentie en ging op een klein groen wielrenfietske van het merk Mercier, waar zij wel vanaf groeide, wedstrijden rijden. Lang tussen de jongens. Na een week won zij haar eerste wedstrijd in Brakel. De rest is geschiedenis want straks zijn in Sleeuwijk al haar trofeeën, de grootste in de geschiedenis van het vrouwenwielrennen, te zien. Nu staan deze nog in een schuur in Eethen.

Marianne Vos is op dit moment in Frankrijk om zich voor te bereiden op de Tour de France. “Ik verken vast een aantal ritten, waarin ik straks een kans denk te maken.” Natuurlijk is er al die olympische droom voor Parijs 2024. “Het wordt redelijk vlak dus zijn er kansen. Eerst moet ik mij nog wel in die nationale ploeg gaan rijden, maar ik hoop erbij te zijn”, klinkt het bescheiden. Dat is nog steeds Marianne Vos.

Door Wout Pluijmert

Dit artikel verscheen eerder in Het Kontakt Altena van vrijdag 19 mei 2023.