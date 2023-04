Jongeren in Altena verdienen ruim boven het landelijk gemiddelde

do 30 mrt. 2023, 14:24

Nieuws 642 keer gelezen

ALTENA • Jongeren tussen 18 en 25 jaar in Altena verdienen relatief veel ten opzichte van leeftijdsgenoten elders in Nederland. Uit cijfers van het CBS blijkt dat jongeren in Altena in 2021 gemiddeld 28.000 euro verdienden.

Dit is ruim meer dan het landelijk gemiddelde. Het gemiddeld inkomen van Nederlandse jongeren tussen de 18 en 25 jaar bedroeg in 2021 namelijk 16.400 euro.

De cijfers van het CBS gaan over het persoonlijk inkomen. Hieronder verstaat men het totaal van inkomen uit arbeid, een eigen onderneming en uitkeringen (met uitzondering van kinderbijslag en kindgebonden budget). Eventuele financiële ondersteuning door ouders wordt niet gemeten en is dus niet meegenomen in het persoonlijk inkomen. Studieleningen behoren ook niet tot het persoonlijk inkomen.

Altena op plaats 17

Slechts in zestien andere gemeenten verdienden jongeren gemiddeld genomen meer dan in Altena. In Oudewater verdienden jongeren veruit het meeste geld, namelijk zo’n 33.500 euro.

Laagste inkomens in Wageningen

De laagste inkomens van jongeren bevinden zich vooral in de studentensteden: Wageningen, Groningen, Enschede, Delft, Nijmegen, Maastricht en Leiden. In Wageningen is het persoonlijk inkomen met gemiddeld 8.400 euro het laagst.