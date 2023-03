Streep door plan voor 13 oplaadpunten voor fietsen, alleen nieuw laadpunt in Babyloniënbroek

46 minuten geleden

Algemeen 86 keer gelezen

ALTENA • Er komt een streep door het plan van het college om op dertien plaatsen in Altena oplaadpunten voor fietsen te realiseren. “De ontwikkelingen van de elektrische fiets hebben ons voornemen ingehaald”, stelt het college van burgemeester en wethouders.

Bij de voorgenomen realisatie van dertien fietsoplaadpunten heeft de gemeente met onder andere leveranciers, de ANWB en de Fietsersbond gesproken. Ook is gesproken met betrokkenen van locaties waar bestaande oplaadpunten gevestigd zijn.

Uit deze gesprekken kwam naar voren dat de actieradius van nieuwe elektrische fietsen inmiddels groter is dan waarvan men in 2021 is uitgegaan. De actieradius is momenteel gemiddeld 50 tot 70 kilometer op een volle accu.

Ingehaald door ontwikkeling

‘De (snelle) ontwikkelingen van de elektrische fiets hebben ons voornemen ingehaald. Gezien de aanwezigheid van een groot aantal bestaande fietsoplaadpunten en de spreiding daarvan over de gemeente, zijn wij voornemens om niet over te gaan tot het plaatsen van de dertien geplande fietsoplaadpunten’, meldt het college aan de raad.

Eén gat in dekking

Omdat er een gat is in de dekking van oplaadpunten in Altena, wordt er één uitzondering gemaakt. In Babyloniënbroek wordt met een nieuw oplaadpunt voor elektrische fietsen het gat in de dekking opgevuld.

De grootste afstand tussen twee oplaadpunten in Altena bedraagt nu ongeveer acht kilometer. Alle andere oplaadpunten liggen op kortere afstand van elkaar.