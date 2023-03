Kledingwinkel van GAiN in Sleeuwijk bestaat 5 jaar: ‘Blij dat de winkel goed loopt’

52 minuten geleden

Algemeen 110 keer gelezen

SLEEUWIJK • Mooi met GAiN opende op zaterdag 3 maart 2018 voor het eerst haar deuren in Sleeuwijk. Vanaf het begin is het een groot succes geweest.

“We zijn dan ook heel blij dat de winkel nu al 5 jaar bestaat en nog steeds goed loopt. En dat allemaal voor het goede doel”, vertelt Petra Dekker.

“Er wordt optimaal naar gestreefd om de kwaliteit hoog te houden voor een lage prijs. Elke dag wordt de collectie weer aangevuld en worden er ook nieuwe kadopakketten aangeleverd. We krijgen vaak leuke reacties van mensen, omdat de winkel er zo goed verzorgd uit ziet. Voor weinig geld gaan mensen met een kledingstuk heel blij de winkel uit, en veel klanten komen meermalen per week even snuffelen.”

Begrip in de regio

GAiN is inmiddels een begrip in het Land van Altena. Het is een internationale organisatie, die mensen helpt in acute of langdurige nood, door hen te voorzien van de eerste levensbehoeften.

Bijvoorbeeld ontwikkelingshulp aan Roma in Roemenië, hulp in diverse vluchtelingenkampen (onder andere in Griekenland) en hulp in oorlogs- en rampgebieden, zoals nu in Oekraïne en Turkije. GAiN staat voor: Hulp die aankomt, hoop die blijft!