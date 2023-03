Joodse begraafplaats in Werkendam verkeert in ‘matige tot vervallen staat’: SGP stelt vragen

WERKENDAM • De gemeente Altena draagt de verantwoordelijkheid om het onderhoud van de Joodse begraafplaats in Werkendam te verzorgen. SGP-raadslid Arjan Versluis trof onlangs echter een ‘matige tot vervallen staat’ van onderhoud aan op de begraafplaats.

De Joodse begraafplaats, met achttien grafmonumenten, is gelegen tussen de Sportlaan en De Kooi in Werkendam. Deze begraafplaats heeft niet alleen cultureel-historische waarde, maar is ook een Rijksmonument. De begraafplaats is eigendom van het Nederlands Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK).

Hekwerk vernield

Niet het NIK, maar de gemeente Altena is verantwoordelijk voor het onderhoud en beheer van de begraafplaats. Dit werd in 2013 door de gemeente Werkendam bepaald.

SGP-raadslid Arjan Versluis bezocht de begraafplaats onlangs en constateerde toen dat het hekwerk vernield is. “Er is een groot gat in het gaashek aanwezig. Voor zover ik heb kunnen zien zijn er gelukkig geen grafmonumenten beschadigd. Tevens trof mij de matige tot vervallen staat van onderhoud”, aldus Versluis.

Schriftelijke vragen

Het raadslid wil van het college weten of de gemeente Altena op de hoogte is van haar beheers- en onderhoudsverplichting voor deze begraafplaats en wanneer het hekwerk gerepareerd wordt. ‘Daarnaast laat de begraafplaats een matige tot vervallen indruk zien. Overdadig groen, vervuilde en verzakte grafmonumenten enzovoort. Wat is hiervan de reden?’, vraagt Versluis in een brief in het college.

Het SGP-raadslid wil ook weten of er een beheers- en onderhoudsplan voor deze begraafplaats is. Tot slot vraag hij de gemeente om zichtbaar te maken dat de Joodse begraafplaats een Rijksmonument is.