Bijeenkomst voor mensen met ‘moeilijke voeten’ in woonzorgcentrum De Notenhoff te Andel

57 minuten geleden

Algemeen 77 keer gelezen

ANDEL • In het woonzorgcentrum ‘Notenhoff’ in Andel, Nachtegaallaantje 1, zal op dinsdag 21 maart van 10.00 tot 12.00 uur een bijeenkomst worden gehouden, speciaal bedoeld voor mensen met moeilijke voeten.

De bijeenkomst zal worden verzorgd door Jonker Speciaal Schoeisel. Deze firma levert al ruim 17 jaar schoenen en pantoffels, zowel voor dames als heren, in veel verschillende lengte- en wijdtematen. De ideale oplossing voor mensen met gevoelige of opgezwollen voeten of enkels, steunkousen, zwachtels, beugels, steunzolen, hallux valgus (knobbels), likdoorns, eksterogen, hamertenen, diabetes en reumatische aandoeningen.

In de basiscollectie heeft men stretchschoenen welke in zijn geheel bestaan uit zacht elastisch materiaal, speciaal bedoeld voor mensen met gevoelige voeten. Men heeft zich toegelegd op brede en zelfs extra brede schoenen en pantoffels voor mensen met brede voeten, maar daarnaast levert men ook de meer courante wijdtematen.

Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis. Pinnen is mogelijk.