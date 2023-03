‘Oversteek met Bergsche Maasveren niet langer gratis voor (vracht)auto’s, motoren en bromfietsen’

DUSSEN/DRONGELEN • De veerverbindingen van Stichting De Bergsche Maasveren gaan zeer waarschijnlijk geld vragen voor oversteek met de ponten. Het einde van de gratis overtochten heeft te maken met het interen van het vermogen van de stichting.

Voor fietsers, voetgangers, trekkers en overige landbouwvoertuigen en bespannen voertuigen blijft de oversteek overigens gratis. Automobilisten, vrachtwagenchauffeurs en bestuurders van motoren of bromfietsen moeten wel de portemonnee gaan trekken.

Forse verliezen

In 2009 heeft het Rijk de verantwoordelijkheid voor de drie veerverbindingen, Herptse veer, Capelse veer en Drongelse veer, overgedragen aan de oevergemeenten Waalwijk, Heusden, Werkendam, Dussen en Zaltbommel. Het Rijk gaf toen een ‘bruidsschat’ van 22,6 miljoen euro mee aan de stichting, welke ervoor bedoeld was om de veerverbindingen voor minstens dertig jaar gratis te houden.

Met een gemiddelde jaarlijkse rekenrente van 4,5 procent op het kapitaal zou de stichting gedurende deze periode een sluitende exploitatie kunnen realiseren. Althans, dat was de gedachte. Het werkelijke rendement ligt namelijk al jaren, mede vanwege de lage rente, een stuk lager en leidt tot een fors jaarlijks exploitatieverlies. De laatste jaren is dit gemiddeld 700.000 euro per jaar. Dat leidt uiteindelijk tot het interen op het vermogen. Over de periode 2008 tot en met 2020 nam het vermogen al met bijna 5 miljoen euro af. Inmiddels is er sprake van een maandelijks tekort van 70.000 euro.

Het stichtingsbestuur en de vier betrokken gemeenten (Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel) willen nu ingrijpen, om te voorkomen dat de veren alleen in de vaart kunnen blijven met een flinke jaarlijkse financiële bijdrage van de vier oevergemeenten. Een donkerder scenario zou zijn dat de veren uit de vaart genomen moeten worden, wanneer de vier gemeenten geen financiële dekking kunnen of willen geven.

Besparen levert te weinig op

Hoewel er gekeken is naar besparingen, een andere manier van beleggen en subsidiemogelijkheden, blijkt dit niet voldoende om de kosten te dekken. Als de gemeenten het jaarlijkse tekort moeten dekken, betalen Altena en Waalwijk ieder jaar 200.000 euro en Heusden en Zaltbommel 100.000 euro. De vier gemeenten voelen hier weinig voor, waardoor er nog één oplossing overblijft: het invoeren van tarieven.

Dit zou al op korte termijn moeten gebeuren: maandag 17 juli 2023 is de streefdatum. Voordat het zover is moeten de gemeenteraden eerst hun wensen en bedenkingen kenbaar maken aan de gemeenten.

Wat de oversteek moet gaan kosten, is nog niet precies bekend. Wel is duidelijk dat de tarieven vergelijkbaar zullen zijn met vergelijkbare veerverbindingen in de omgeving.

Digitaal

Gebruikers van de ponten moeten digitaal een vervoerbewijs of abonnement kopen en moeten dat, steekproefsgewijs, tonen aan de toezichthouder. ‘Hierdoor blijft in de toekomst het veer bemensd door één medewerker en zijn voor de kaartverkoop geen extra personeelskosten te verwachten’, schrijft het college aan de raad. De wijze waarop toezicht gehouden zal worden is nog in onderzoek.