Jarige Danny (29) wordt door Stichting Dromen voor Duchenne verrast met barbecue

vr 10 feb 2023, 17:46

ANDEL/GIESSEN • De 29-jarige Danny van de Wetering uit Andel zag afgelopen zaterdag zijn droomwens in vervulling gaan. Ter ere van zijn 29ste verjaardag, wat een bijzondere leeftijd is voor iemand met Duchenne, werd hij verrast met een barbecue verzorgd door zijn barbecue-idool. Dit is de Nederlandse BBQ Rebel, oftewel Jeffrey de Kwant. Bij de barbecue waren zijn familie en vrienden te gast.

De familie van Danny zijn echte barbecue-fanaten. Omdat Danny lijdt aan de spierziekte van Duchenne, heeft hij helaas nog maar een klein beetje kracht in zijn handen. Hierdoor kan hij fysiek niet meer zo veel, maar toch is hij besmet met het barbecue-virus. Ieder weekend doet hij samen met zijn oma Hannie de voorbereidingen op de lekkerste barbecue-gerechten.

Hierna maakt hij deze met hulp van zijn vader Rudy klaar op zijn supersonische barbecue. Barbecueën is echt een hobby van Danny en de gerechten die ze bereiden zijn grillmaster-waardig. Het viel dus niet mee voor de ‘grillmeisters’ die Danny verrasten om dit te overtreffen.

Zeer enthousiast

Stichting Dromen voor Duchenne uit Oost-Souburg regelde als verassing samen met oma Hannie, dat Jeffrey de Kwant samen met zijn collega André Groenendaal (AetsveldGrill) een barbecue kwamen verzorgen.

“Bij deze droomwens kregen wij een specifiek verzoek om Danny zijn BBQ-idool Jeffrey te vragen, wat best een beetje druk gaf”, vertelt Frank van Ieperen, voorzitter van Stichting Dromen voor Duchenne. “Stel dat hij er niet voor open zou staan, wat dan? Gelukkig was vanaf moment één ook Jeffrey zeer enthousiast en gaf hij gelijk aan alles te willen doen om dit voor Danny te regelen.”

Smoesje

Het verjaardagsfeestje van Danny speelde zich af bij de HartenJager in Giessen. “De contacten daar voelden direct warm en we kregen de volledige medewerking van vrijwilligers Nicolette en Anne, die ook nog eens even de bar draaiden”, zegt Van Ieperen.

Danny wist niets van de verrassing af en was met een smoes naar de locatie gelokt. Bij aankomst was hij compleet verrast. Alle familie en vrienden van Danny zaten klaar om hem te ontvangen en hij werd verwelkomt met applaus en het ‘lang zal hij leven’ galmde door de zaal.

Cadeaus

Het verjaardagsfeest was een groot succes. Naast de barbecue kreeg Danny ook nog een barbecue-tang met zijn naam erin gegraveerd. Tevens kreeg hij nog een barbecue-verrassingspakket van de mannen die de barbecue verzorgd hadden en was er voor zijn vader een short met zijn naam erop. Hiernaast werden alle aanwezigen vastgelegd op polaroids in de ‘photobooth’, die later aan Danny cadeau werden gedaan.

De stichting geeft aan blij en dankbaar te zijn met alle mensen die hebben geholpen bij deze droomwens. “Hierdoor kwam alles bij elkaar en konden we samen met oma Hannie een mooi feestje voor Danny organiseren.”