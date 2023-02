Politiek zet streep door plan voor windturbines bij Hank en Dussen

46 minuten geleden

Algemeen 144 keer gelezen

ALTENA • De politiek in Altena zet nu al een streep door het plan voor de bouw van vier windturbines tussen Hank en Dussen. Dit bleek tijdens de raadsvergadering van dinsdagavond.

Afgelopen week ontstond er onrust in Hank en Dussen, nadat Edelweiss Renewables Advisors - een bedrijf uit Voorburg - had aangegeven concrete plannen te hebben voor een windturbinepark tussen de twee kernen. De initiatiefnemer wilde het windturbinepark ten zuidwesten van Dussen en ten noorden van het Noorderafwateringskanaal realiseren. Dit gebied valt echter onder het laagvlieggebied van Defensie.

Desalniettemin klonken de plannen serieus, mede doordat in een brief aan de gemeente werd aangegeven dat de grondeigenaren samen wilden werken met het bedrijf en omdat de plannen al op ambtelijk niveau besproken waren. De politiek had jaren geleden echter al afgesproken dat er in Altena, op dit moment, geen plek is voor windturbines.

Motie gesteund

Mede hierom diende Henno Timmermans, raadslid van Vrije Volkspartij Altena, dinsdagavond een motie in. Hierin wordt het college opgeroepen ‘nee’ te zeggen tegen de komst van windturbines in de gemeente. “De tijd is rijp om een standpunt in te nemen”, stelde Timmermans, die ziet dat Altena steeds vaker als zoekgebied voor de plaatsing van windturbines wordt genoemd. AltenaLokaal, CDA, SGP en VVD steunden de motie.

‘Fossiele verslaving’

Progressief Altena en ChristenUnie vinden dat de gemeente Altena wel het gesprek aan moet gaan met partijen die windturbines willen plaatsen. “De noodzaak om te stoppen met fossiele energie heeft bij ons de hoogste prioriteit. De weg ernaar toe willen en zullen we dus zorgvuldig uit moeten stippelen. Hierbij staan voor ons alle opties open. We stemmen tegen de motie, vanwege de vooringenomen houding met betrekking tot de mogelijke oplossing om van onze fossiele verslaving af te komen”, sprak Christian Alderliesten van Progressief Altena.

Wijnand van der Hoeven, raadslid van CU, stelde: “We willen niet a priori nee zeggen. We zouden plannen op hun merites willen beoordelen.”

Wethouder Shah Sheikkariem gaf namens het college aan dat ook zij in principe geen windturbines in Altena willen.