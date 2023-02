Veer Brakel-Herwijnen een week uit de vaart: Woudrichem-Gorinchem als alternatief

ma 6 feb 2023, 12:08

ALTENA • De veerpont tussen Brakel en Herwijnen gaat vanaf vrijdag 24 februari een hele week uit de vaart. In die week wordt de schade, die het veer afgelopen september na een aanvaring opliep, gerepareerd. De dienstregeling zal op maandag 6 maart worden hervat.

De stremming gaat in op vrijdagavond 24 februari om 18.30 uur en duurt tot en met zondag 5 maart. Er is voor deze week gekozen vanwege de voorjaarsvakantie in regio midden. Door de werkzaamheden dan te laten uitvoeren, hoopt Riveer zo min mogelijk vaste gebruikers te raken.

Woudrichem-Gorinchem als alternatief

Voor scholieren en forenzen die normaal op de (brom)fiets bij Brakel overvaren, kan het veer Woudrichem-Gorinchem een goed alternatief zijn. Het abonnement of de rittenkaart van Brakel is de gehele week geldig op deze en alle andere ponten van Riveer.

Let op de dienstregeling Woudrichem-Gorinchem: van 7.00 tot 9.30 uur vaart dit veer ieder half uur vanaf Woudrichem, om vervolgens om het uur te gaan varen. In de middag zullen de halfuur-diensten om 14.15 uur weer opgepakt worden vanaf Gorinchem. De actuele vaartijden van onze schepen zijn terug te vinden in de Riveer-app.