Ondernemersvereniging Almkerk heft zichzelf op: ‘We zagen het al een tijdje aankomen’

47 minuten geleden

Algemeen 130 keer gelezen

ALMKERK • “Het is jammer dat we moeten stoppen. Maar als de aanwas er niet is, wordt het steeds lastiger om overeind te blijven”, vertelt Liesbeth van der Stelt, secretaris en penningmeester van OV Almkerk.

In het dorp sluiten steeds meer winkels de deuren, wat het teruglopende ledenaantal van de ondernemersvereniging deels verklaart. “Vorig jaar stopten drie winkeliers met hun zaak. En juist de winkeliers zijn degenen die het actiefst betrokken zijn bij de vereniging. We hebben heel veel leden die van vroeger uit lid zijn. Zij vinden het leuk als er wat georganiseerd wordt en zijn eigenlijk ‘stille sponsoren’. Deze leden komen niet naar ledenvergaderingen en doen niet mee aan activiteiten. Ze vinden het prima om jaarlijks de contributie te betalen, maar we kunnen niets van hen verwachten. Tevens is het bestuur van de OV uitgedund tot vier leden. Daardoor rees de vraag: ‘Waar doen we het nog voor?’”, legt Van der Stelt uit.

Leden geven toestemming

Het bestuur besloot een ledenvergadering te beleggen, om te horen hoe de leden zouden denken over een eventuele opheffing van de ondernemersvereniging. “Tijdens deze eerste vergadering waren er slechts vier leden aanwezig. Zij vonden het jammer als de OV opgeheven zou worden, maar begrepen het wel. De opkomst tijdens deze vergadering zei eigenlijk al genoeg.” Om alle leden de kans te geven te reageren op het voorstel tot opheffing, werd er ook nog een mail aan iedereen gestuurd. Daar kwam wel voldoende respons op en dus is, met toestemming van de leden, definitief besloten tot de opheffing van OV Almkerk.

De opheffing zal niet per direct zijn, omdat er nog cadeaubonnen in omloop zijn en de ondernemersvereniging klanten de kans wil bieden om deze te gebruiken bij de deelnemende winkels. “De cadeaubonnen worden niet meer verkocht, maar mogen tot het einde van het jaar nog ingeleverd worden”, zegt Van der Stelt.

Veel activiteiten

Ondernemersvereniging Almkerk, opgericht op 14 maart 1964, was jarenlang erg actief in het dorp en organiseerde verschillende activiteiten. “We zijn daarin ondersteund door veel bedrijven. We konden vroeger ook altijd terugvallen op een grote groep mensen en hadden een eigen activiteitencommissie.” De intocht van Sinterklaas in het dorp werd tot voor kort georganiseerd door OV Almkerk. “We hebben dit uiteindelijk overgedragen aan Stichting Winterfeesten Almkerk, omdat we niet meer de mankracht hadden om alle taken in te vullen. We hebben er goed aan gedaan om daar afscheid van te nemen.”

Van der Stelt vertelt ook over de voorjaarsbeurzen en braderieën die georganiseerd werden. “In 2013 hielden we onze laatste voorjaarsbeurs op Golfpark Almkreek. Deze kregen we toen niet ingevuld met onze eigen leden, waardoor ook andere bedrijven zich mochten inschrijven. In 2016 hebben we nog eens geprobeerd om een beurs te organiseren, maar hier bleek helaas geen animo voor te zijn.”

In Almkerk zijn her en der nog bewegwijzeringsborden te vinden waarop de namen van verschillende winkels staan. Deze werden in het verleden opgehangen door de ondernemersvereniging. “Door Google Maps zijn ze een beetje overbodig geworden, maar ze hangen er nog wel steeds”, zegt Van der Stelt lachend.

Ze kijkt met goede herinneringen terug op haar werkzaamheden voor OV Almkerk, maar treurt er niet om dat het nu ophoudt. “Het is altijd jammer als een vereniging moet stoppen door een teruglopend ledenaantal, maar het heeft een heel natuurlijk verloop gehad. We zagen het al een tijdje aankomen, waardoor het niet als een verrassing komt”, besluit ze.