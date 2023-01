Bert Drost uit Werkendam onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

‘S-HERTOGENBOSCH/WERKENDAM • Burgemeester Egbert Lichtenberg reikte woensdag 25 januari namens koning Willem Alexander een Koninklijke Onderscheiding uit aan de heer Bert Drost (76) uit Werkendam.

De heer Drost was 25 jaar directeur van de Oranje Nassauschool in Veen. Als vrijwilliger heeft hij langdurig vele functies vervuld in de Nederlands Hervormde Kerk.

Zo was hij onder andere 35 jaar lid van de Generale Commissie voor het Opzicht, scriba en ouderling met een bijzondere opdracht van de Hervormde Gemeente Veen, lid van het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond, lid van het bestuur van de Theologische Hogeschool en afgevaardigde naar de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland.

Ook was hij vele jaren op regionaal en landelijk niveau actief in de korfbalsport.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

De heer Drost werd onderscheiden als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De uitreiking vond plaats tijdens de Classicale Vergadering van de Protestantse Kerk voor het gebied van de provincies Noord-Brabant, Limburg en de Franstalige Waalse gemeenten in Nederland. Tijdens deze vergadering nam hij afscheid als scriba.