Drones vliegen door het Altena College: leerlingen volgen nieuwe cursus

do 8 dec 2022, 14:21

Algemeen 410 keer gelezen

SLEEUWIJK • Leerlingen van het Altena College in Sleeuwijk kunnen zich dit jaar aanmelden voor een cursus, waarbij ze leren een drone te besturen én zelf een parcours met obstakels gaan bouwen om doorheen te vliegen.

Natuurkundedocent Thijmen Brans heeft zijn leerlingen al behoorlijk lekker gemaakt de afgelopen weken. “De drones werden bezorgd terwijl ik een klas had. Dan kan je die dozen natuurlijk aan de kant zetten, maar je kunt ze ook even samen uitpakken. Ik denk dat ik in iedere klas al wel even een rondje met de drone heb gevlogen.”

Binnen vliegen

En dat werkte: de eerste leerlingen hebben zich al aangemeld voor de dronecursus binnen het Altena Plus-programma. Daaronder valt al het extra aanbod van de school, zoals de Kunst-, Sport- en Techniekklas, maar ook Game Design, Debatteren, Filosofie en - sinds dit jaar - drone vliegen.

In januari zijn het de leerlingen van mavo 2 die de primeur krijgen. Zij gaan zelf een parcours bouwen waar ze proberen als snelste doorheen te vliegen met de drones. Dit gebeurt allemaal in de school. “Leerlingen mogen buiten niet met drones vliegen, want daar hebben ze een vliegbrevet voor nodig”, vertelt Brans, die zelf het brevet wel heeft. En dus zijn de praktijklokalen, aula en sportzalen voorlopig de plekken waar het gaat gebeuren.

Leren samenwerken

“De leerlingen vinden het vliegen zelf natuurlijk het leukst, maar stiekem gaat het bij de lessen om veel meer dan dat”, vertelt Brans. “Er is natuurlijk de techniek waarmee ze de obstakels moeten bouwen, maar daarnaast gaat het voor een heel groot deel om leren samenwerken. Ze krijgen binnen een groepje allemaal verantwoordelijkheden: de één zorgt ervoor dat de accu is opgeladen, een ander is piloot of reserve-piloot. Ze gaan tegen problemen aanlopen die ze zelf moeten leren oplossen.”

Enthousiaste leerlingen

De leerlingen staan te trappelen om zelf aan de slag te gaan. “Toen ik in de aula aan het testen was, kwamen er meteen wat brugklassers op af die ook even een stukje wilden vliegen”, vertelt Brans. “Een jongen uit havo 5 huppelde bijna de aula door uit enthousiasme. Dat is wat het voor mij zo leuk maakt, het enthousiasme van de leerlingen. En daar hoeft de drone niet eens voor aan te staan. Ze vinden het al leuk als ze de dozen in het lokaal zien staan.”