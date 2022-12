Taalakkoord moet laaggeletterdheid in Altena aanpakken

di 6 dec 2022, 14:49

Algemeen 85 keer gelezen

ALTENA • Op 1 december ondertekenden gemeente Altena, Bibliotheek Altena en Da Vinci College het Taalakkoord voor aanpak laaggeletterdheid.

Het Taalakkoord is een leidraad om laaggeletterden te herkennen en te helpen bij het verder ontwikkelen van basisvaardigheden. Moeite met lezen, schrijven, het gebruiken van de computer en rekenen brengt op zichzelf al de nodige uitdagingen met zich mee. Dit heeft directe gevolgen voor de laaggeletterde én voor de samenleving.

“Het is onze missie om laaggeletterden de kansen te bieden die ze verdienen door hun basisvaardigheden te verhogen”, zegt wethouder Wendy van Ooijen. “Dit doen we enerzijds door actief de doelgroep te benaderen, anderzijds door professionals in de gemeente te ondersteunen in alert te zijn op signalen van laaggeletterdheid. We hopen dan ook dat ook andere organisaties binnen Altena aansluiten bij het Taalakkoord.”

Laaggeletterdheid

We spreken van laaggeletterdheid als iemand grote moeite heeft met lezen, schrijven, het gebruiken van de computer en/of rekenen en het begrijpen en toepassen van informatie.

Laaggeletterden ondervinden door hun beperkte vaardigheden regelmatig drempels om aan de eisen van onze complexe samenleving te voldoen. Zowel tijdens het dagelijkse- als werkzame leven. Laaggeletterdheid is iets anders dan analfabetisme. Analfabetisme betekent niet kunnen lezen en schrijven.

Inloopspreekuur

Iedere woensdag- en vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 uur is er een inloopspreekuur voor laaggeletterden in de bibliotheek in Woudrichem.