• Het bedrijf is gevestigd in hartje Waalwijk.

Kranendonk B.V. wil platform bieden voor volledige aanleg van een tuin

REGIO • Kranendonk B.V. is de specialist in de verkoop van tuinproducten en draait al jaren mee op het hoogste niveau in de online verkoop hiervan. Dit gebeurt via verschillende webshops en platformen in Nederland, België, Duitsland, Spanje en het Verenigd Koninkrijk.

Dit wordt allemaal gedaan vanuit het hoofdkantoor in Waalwijk. Inmiddels bestaat het bedrijf al ruim 15 jaar. Een mooi moment dus om wat meer over het bedrijf te vertellen, dat is gevestigd in hartje Waalwijk.

Webshops

In 2005 werd gestart met het verhandelen van bestratingsmaterialen. Dit bleek een succes. In 2007 werd daarom een online shop gelanceerd: zandbestellen.nl. Dit was de eerste webshop in heel Nederland waar zware producten zoals zand, grind en split online gekocht kon worden. Al snel volgde de website Grind-Split.nl.

De producten die via de webshops kunnen worden gekocht, met name bigbags grind en split, worden aangeleverd vanuit verschillende depots en steengroeves in binnen- en buitenland. Voor het transport van de bestellingen naar klanten wordt samengewerkt met diverse transporteurs.

In 2015 ging Kranendonk B.V. de grens over en is het gestart met de online verkoop van het alsmaar groeiende assortiment in Duitsland. Het jaar daarna volgde ook Spanje als nieuwe markt.

145 soorten stenen

Inmiddels bestaat het assortiment grind en split uit meer dan 145 verschillende soorten en formaten stenen. Naast stenen kan de consument bij Kranendonk B.V. ook terecht voor veel verschillende zandsoorten, grindmatten, kantopsluiting, muurstenen en grotere keien. Een aantal jaar geleden is ook gestart met de verkoop van ‘Lifestyle’ artikelen zoals Kamado barbecues. In 2020 is er zelfs een eigen merk Kamado op de markt gezet: The Columbus kamado.

Op dit moment heeft Kranendonk B.V. ruim vijftien actieve webshops. Er wordt continu gezocht naar nieuwe producten om het assortiment nóg verder mee uit te breiden. Het doel is om de consument een platform te bieden waarop deze terecht kan voor de volledige aanleg van een tuin.

Service

Wie de producten in echt wil bewonderen heeft twee opties. Kranendonk B.V. heeft service namelijk hoog in het vaandel staan. Daarom biedt het gratis handmonsters aan. Wie interesse heeft in grind/split kan via de website een kleine hoeveelheid steentjes aanvragen. Deze worden dan kosteloos thuisgestuurd. Daarnaast heeft Kranendonk B.V. een showroom midden in het centrum van Waalwijk (Sint Jansplein 6) waar alle producten bekeken kunnen worden. De medewerkers staan daar klaar om alle vragen te beantwoorden.