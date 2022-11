AltenaLokaal wil NATO-brug bij Sleeuwijk behouden als militair erfgoed

40 minuten geleden

Algemeen 93 keer gelezen

SLEEUWIJK • AltenaLokaal heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld, over de NATO-brug in de uiterwaarden van Sleeuwijk.

De betonnen constructies in de uiterwaarden zijn, in de tijd dat er alleen een veerverbinding tussen Sleeuwijk en Gorinchem was, gebouwd om een baileybrug aan te kunnen brengen. Deze brug had als doel om bij een inval vanuit het Oostblok het NATO-leger snel achter de grote rivieren te kunnen laten terugtrekken.

Ten tijde van de voormalige gemeente Werkendam is een aanvraag gedaan om de betonnen oplegpunten als militair erfgoed te behouden en op de lijst beschermde (erfgoed) elementen te laten opnemen. Hier was echter geen interesse voor, waardoor dit niet gelukt is.

Nu leeft de vrees dat bij de reconstructie van de A27 en het programma ‘Ruimte voor de rivier’ dit militair erfgoed verdwijnt. AltenaLokaal wil daarom van het college weten of de NATO-brug alsnog opgenomen kan worden op de gemeentelijke lijst met beschermde (erfgoed) elementen.