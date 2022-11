Grote problemen voor Altenastaete én bewoners: CZ zegt contract op

NIEUWENDIJK/WERKENDAM • Zorginstelling Altenastaete, met complexen in Nieuwendijk en Werkendam, zit diep in de problemen nu zorgverzekeraar CZ de stekker uit instelling haalt. CZ Zorgkantoor heeft het contract met Altenastaete opgezegd, waarmee de zware, intensieve zorg voor de bewoners geregeld wordt via de Wet langdurige zorg.

De reden dat CZ het contract met de zorginstelling opzegt, is omdat men er geen vertrouwen meer in heeft dat Altenastaete goede zorg kan bieden. De verzekeraar zegt herhaaldelijk vastgesteld te hebben dat Altenastaete de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

Het opzeggen van het contract heeft grote gevolgen voor 21 oudere, veelal kwetsbare bewoners. Zij moeten noodgedwongen verhuizen naar een andere instelling, die wel passende en gecontracteerde zorg kan bieden. Uiterlijk op 28 februari 2023 moeten zij verhuizen, wat erg lastig zal worden aangezien er voor veel verzorgingshuizen wachtlijsten gelden. CZ heeft aangegeven de bewoners te ondersteunen in het zoeken naar een passende oplossing.

Veel problemen

Er spelen al langere tijd verschillende problemen rondom zorginstelling Altenastaete. In 2019 werd bekend dat de instelling in 2017 en 2018 fraudeerde met rekeningen. Zo declareerde het bedrijf rekeningen bij verzekeraars voor kosten die niet gemaakt zijn. Ook zouden bewoners verwaarloosd worden en de twee directeuren zouden een schrikbewind voeren.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) concludeert in 2020, na onderzoek, in een vernietigend rapport onder meer dat dossiers niet op orde zijn, er te weinig deskundig personeel aanwezig is, er onvoldoende zicht is op waar er risico’s in de zorgverlening zitten en dat van medicatieveiligheid geen sprake is.

Altenastaete moest tekortkomingen op de kwaliteit van de zorg verbeteren. Een last onder dwangsom moest dat afdwingen na een opgelegde aanwijzing. In februari van dit jaar werd bekend dat de zorginstelling voldoende maatregelen had genomen. Daarmee beëindigde de IGJ de aanwijzing en werd de last onder dwangsom opgeheven.

Cliënten en familie niet geïnformeerd

Volgens CZ waren er echter nog niet voldoende maatregelen genomen en bleef de kwaliteit van de zorg slecht. Uit een brief van de cliëntenraad aan de raad van commissarissen (RvC), waarin het vertrouwen in de RvC wordt opgezegd, blijkt dat CZ begin 2022 al bij de instelling heeft aangegeven het contract met Altenastaete per 1 november op te willen zeggen. De cliënten en familieleden werden hier echter pas op 16 november over geïnformeerd door de zorginstelling. Op dat moment was de zorgovereenkomst dus al 16 dagen beëindigd.

