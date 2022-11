Altena zegt ‘nee’ tegen geweld jegens vrouwen en neemt deel aan ‘Orange the World’

ALTENA • De gemeente Altena zegt ‘nee’ tegen geweld jegens vrouwen en meisjes, door deel te nemen aan Orange the World. Orange the World is een internationale campagne tegen geweld tegenover vrouwen en meisjes.

Portefeuillewethouder Anneloes van Hunnik en burgemeester Egbert Lichtenberg hesen bij de start van de actieweek op vrijdag 25 november de oranje vlag. “Het is nog steeds hard nodig om ons uit te spreken tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Daarom doet gemeente Altena mee met de ‘Orange the World-campagne’. Iedereen kan helpen om het taboe rondom geweld te doorbreken: praat erover”, aldus wethouder Van Hunnik.

Thema

In 2022 is ‘preventie’ het thema van de campagne in Nederland. De nadruk bij de aanpak van geweld ligt vaak op signalering, melding en hulpverlening. ‘Deze zaken zijn van cruciaal belang, maar we moeten ook meer gaan investeren in het voorkomen van geweld door het bij de wortels aan te pakken’, aldus de gemeente.

‘Daar kan iedereen aan bijdragen: individuen, professionals, organisaties, bedrijven en overheden. Belangrijk is vooral om niet alleen vrouwen en meisjes, maar nadrukkelijk ook mannen en jongens te betrekken. Juist zij kunnen het verschil maken, bijvoorbeeld door elkaar aan te spreken op grensoverschrijdend gedrag.’

Altena

De gemeente Altena heeft vier specialisten/aandachtsfunctionarissen Huiselijk geweld en Kindermishandeling in dienst. Om zo extra ondersteuning te bieden en het probleem van huiselijk geweld en kindermishandeling op te pakken.

Orange the World-campagne

Aan de Orange the World-campagne doen meer dan honderd landen mee. De aftrap is op 25 november en eindigt op 10 december. Dit zijn de ‘16 Days of Action’ tegen het geweld.

Wereldwijd krijgt 1 op de 3 vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World.