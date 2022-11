Boek over café ‘t Zwaantje bij voorintekening uitverkocht, nu in herdruk

do 24 nov 2022, 18:44

Algemeen 130 keer gelezen

GENDEREN • De boekpresentatie over het 100-jarige café ‘t Zwaantje in Genderen vond vorige week woensdag plaats.

Velen die een bijdrage leverden voor het boek beleefden een gezellige avond. Vanaf die dag kwam het boek in de verkoop, maar bij voorintekening bleek het al uitverkocht.

Inmiddels is het boek in herdruk en dat kan met de feestdagen in het vooruitzicht opnieuw een run worden. Op is op, want het dikke boek wordt slechts in een beperkte uitgave herdrukt.

Het boek is te koop in het café, maar onder andere ook bij de Spar en Geschenkenhuis Treffers in Genderen.

Lees hier meer over het boek.