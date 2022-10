“Een hospice is niet eng, maar juist mooi”

46 minuten geleden

Algemeen 120 keer gelezen

GORINCHEM • Hospice Gorinchem houdt zaterdag 8 oktober van 10.00 uur tot 15.00 uur een open dag. Directeur Majolijn Mutters is blij dat ze na twee coronajaren eindelijk weer eens de deuren open kan zetten van dit ‘Bijna Thuis Huis’ voor geïnteresseerden en nieuwe vrijwilligers.

Het Hospice biedt zorg op maat in de laatste levensfase. Volgens directeur Mutters is dat absoluut niet eng, maar juist mooi om te doen. “We hebben het niet graag over de dood, maar in de laatste levensfase valt alles weg en blijft alleen de basis over; het geven van goede zorg. Het is mooi om daar onderdeel van uit te mogen maken. Tijdens onze open dag willen we vooral de drempel verlagen om eens te komen kennismaken. Wij zorgen voor koffie en thee en wat lekkers. Onze vrijwilligers geven een rondleiding en vertellen over het hospice en hun werk.”

Zorg op maat

Het Hospice heeft vijf kamers en biedt zorg op maat voor mensen uit de brede regio rondom Gorinchem. Ook de vrijwilligers komen uit Gorinchem en de omtrek. “We hebben veel verschillende vrijwilligers, zoals voor het koken, tuinonderhoud en de zorgvrijwilligers. Momenteel zijn dat 45 tot 50 mensen, maar liefst willen we in januari starten met een nieuwe groep vrijwilligers. Zij krijgen een introductiecursus van drie dagen, daarna mogen ze stage lopen. Voordat mensen ja zeggen, kunnen ze ook twee of drie diensten meelopen om te kijken of het werk bij hen past. Tijdens de cursus en het stagelopen leren ze hoe ze iemand veilig op de po stoel kunnen zetten of naar het toilet brengen.”

Gezien de leeftijd van de huidige vrijwilligers zoekt Mutters vooral jongere vrijwilligers, de gemiddelde leeftijd ligt thans tussen de zestig en zeventig jaar. Als ze eenmaal vrijwilliger zijn bij het Hospice, dan blijven ze altijd lang, zo is de ervaring van Mutters. Naast de vele vrijwilligers werken bij het Hospice drie betaalde krachten. Mutters zelf koos voor werken in het Hospice vanwege de kleinschaligheid. “Juist dat laatste stukje leven wil je zo aangenaam mogelijk maken.”

Hospice in Altena

De vijf kamers in het Hospice zijn vrijwel aldoor bezet, zodat ze soms nee moeten verkopen. “Het wisselt altijd heel erg, soms hebben we vijf aanmeldingen tegelijkertijd. We verwijzen dan door naar Hospices in Dordrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht.” Als in 2023 een Hospice wordt geopend in Sleeuwijk, verwacht Mutters minder aanvragen uit de gemeente Altena. Maar net als met Dordrecht, Papendrecht en Hendrik-Ido-Ambacht vindt ook met Sleeuwijk uitwisseling plaats bij een wachtlijst voor opname, datzelfde geldt voor vrijwilligers. “Sommige vrijwilligers vinden het fijner om niet in hun naaste omgeving zorg te bieden, maar liever wat verder weg.”

Mensen die het Hospice tijdens de open dag op 8 oktober willen bezoeken, hoeven zich niet vooraf aan te melden. De deur staat open van 10.00 uur tot 15.00 uur. Het Hospice is gevestigd op Haarstraat 29 te Gorinchem. Meer informatie via info@hospice-gorinchem.nl, of bel 0183-406040.