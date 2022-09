• De jubilarissen werden in het zonnetje gezet.

Jubilarissen van Wilhelmina’26 in het zonnetje gezet

29 minuten geleden

WIJK EN AALBURG • Afgelopen vrijdag vond alweer de 96e Algemene Ledenvergadering van voetbalvereniging Wilhelmina’26 plaats. Traditiegetrouw was één van de agendapunten het huldigen van de jubilarissen.

“Zeker in deze tijden zijn we meer dan trots op dit soort mijlpalen onder onze leden. Op naar nog vele jaren lidmaatschap en het 100-jarig bestaan in 2026”, laat het bestuur van Wilhelmina’26 weten.

De jubilarissen op de foto, op de bovenste rij zijn: Kees v.d. Pol (60 jaar lid), Edwin van Wijk (25 jaar lid) en Corné Tamerus (25 jaar lid).

Op de onderste rij: Arie Groenenberg (25 jaar lid), Carlo Bouman (40 jaar lid) en Mitchell Kerkwijk (25 jaar lid).

Helaas niet aanwezig waren Bert Bakker (40 jaar lid) en Walt van Ballegooijen (50 jaar lid).