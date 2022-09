Hollandse Waterlinies uitgelicht tijdens het evenement ‘We Sluiten de Linies’

REGIO • De Hollandse Waterlinies staan letterlijk in de schijnwerpers in het evenement ‘We Sluiten de Linies’. In twee weekenden in oktober zijn forten, vestingsteden, sluizen en andere waterwerken het toneel van mooie verhalen, verrassende optredens en spectaculaire lichtprojecties. Op 21 en 22 oktober in het rivierengebied van Everdingen tot Woudrichem.

We Sluiten de Linies draait om de bouwwerken van de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Enthousiaste vertellers brengen de verhalen tot leven. Ook zijn er optredens en is er gelegenheid om een hapje te eten. Met lichtprojecties beleef je de linie in het donker.

Het programma loopt in totaal twee weken en gaat van noord naar zuid, steeds tussen 19.00 en 22.00 uur. Op 22 oktober is het de beurt aan Vesting Woudrichem. Op het snijvlak van Maas, Waal en Merwede. Gidsen geven uitleg, molenaars laten hun ambacht zien en er zijn optredens. Het waterschap sluit de Loevesteinse Poort en vertelt over de Westbeer.

We Sluiten de Linies is een unieke manier om kennis te maken met de Stelling van Amsterdam en de Nieuwe Hollandse Waterlinie die in 2021 door UNESCO aan de werelderfgoedlijst is toegevoegd. Kijk voor het volledige programma op www.wesluitendelinies.nl.