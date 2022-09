Voltena organiseert nieuwe editie van vrienden-, familie- en bedrijventoernooi

1 uur geleden

Algemeen 89 keer gelezen

WERKENDAM • Op vrijdagavond 7 oktober wordt er weer een editie van het Voltena vrienden-, familie- en bedrijventoernooi georganiseerd. Voltena is opzoek naar leuke en enthousiaste teams die er een gezellige én sportieve avond van maken.

Het Bedrijventoernooi staat open voor teams bestaande uit collega’s, vrienden of familie die gezellig een avondje willen komen volleyballen. Voor bedrijven kan dit dus een mooi moment zijn om de collegiale banden weer eens te versterken.

Teams bestaande uit minimaal 6 personen nemen het deze avond tegen elkaar op en strijden om een aantal mooie prijzen. Naast dat iedereen sportief aan de gang gaat, is er uiteraard ook veel ruimte voor gezelligheid. Tussen de wedstrijden door is er voldoende mogelijkheid tot het nuttigen van een hapje en een drankje en de avond wordt afgesloten met een loterij.

Teams kunnen zich tot uiterlijk 5 oktober aanmelden, door een mail te sturen naar supportteam@voltena.nl of naar renevandergiessen@outlook.com. Vermeld in de mail de bedrijfsnaam of teamnaam. De inschrijfkosten bedragen 45 euro per team en worden betaald met behulp van een betaalverzoek, dit kan niet op de toernooidag zelf.

Tussen 19.00 uur en 19.15 uur kunnen de teams zich aanmelden en om 19.30 uur begint het toernooi in sporthal de Crosser in Werkendam.