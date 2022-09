Het Nederlands Dichterspodium stopt ermee: laatste dichterspodium in oktober

WERKENDAM • Het Nederlands Dichterspodium organiseert nog één keer een dichterspodium en zal daarna stoppen met de activiteiten. Dit is het gevolg van het wegblijven van bezoekers.

‘Sinds corona is het nog steeds moeilijk om publiek bij een evenement te krijgen. Dat merken we niet alleen bij ons dichterspodium; we horen het overal in de culturele sector. Bezoekers blijven weg’, laat Marcel Vaandrager, organisator van het dichterspodium weten.

‘Voor corona hadden we in De Vrouwenhemel altijd minimaal zo’n dertig en soms bijna vijftig bezoekers, want meer gingen er niet in. Velen zullen zich de mensen op stoeltjes in de deuropening herinneren. Tegenwoordig zijn dat er veel minder, met als dieptepunt het podium van september jongstleden. Let wel; we waren blij en gemotiveerd om de mensen die er waren een mooie avond aan te bieden met dichters en twee professionele muzikanten, maar inmiddels moet er steeds meer geld bij. We huren de locatie en het podium organiseren kost ook geld. Met gemiddeld zo’n veertig bezoekers kunnen we op jaarbasis ongeveer gelijk spelen. Het zal duidelijk zijn dat we dat al lang niet meer halen’, laat Vaandrager weten.

Daarnaast heeft de huidige locatie van het dichterspodium, Het Baken in Werkendam, aangegeven binnen afzienbare tijd te gaan verbouwen, waardoor men dan binnen een paar jaar voor de vierde keer op zoek moet gaan naar een nieuwe locatie.

‘Al met al hebben we besloten om het podium van oktober het laatste podium te laten zijn. We zullen best nog wel eens wat organiseren en de naam blijft bestaan, maar het komende dichterspodium op 4 oktober is na dik tien jaar ons laatste dichters- en muziekpodium’, zegt Vaandrager. ‘We gaan er ook dan een mooie avond van maken. De programmering is rond en ter afsluiting hebben we iets bijzonders in petto voor u. Een dichteres die niet alleen komt en twee muzikanten die van wanten weten als het over mooie muziek op een dichterspodium gaat. Natuurlijk is er ook een open podium, dus dichters; grijp uw kans om voor te dragen.’

Mensen die willen deelnemen aan het open podium kunnen een mail sturen naar m.vaandrager@hetnet.nl om zich op te geven.