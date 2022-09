Woerkumer Biergilde organiseert proeverij

5 sep, 13:54

WOUDRICHEM • Iedere derde donderdag van de maand organiseert het Woerkumer Biergilde een speciaalbier-proeverij. Het gilde bestaat uit echte bierliefhebbers en heeft geen winstoogmerk. Het biergilde richt zich ook op bierliefhebbers die graag kennis over bier wil vergaren, die kennis willen delen en die vooral samen willen proeven en genieten.

Na de brouwer van het Woerkumer bier en die van de Gebalde Vuist ontvangt het Biergilde deze keer op 15 september Ramses Snoei van Brouwerij ‘Ramses Bier’ uit Hooge Zwaluwe. Ramses is één van Neerlands meest eigenzinnige brouwers. Lang voordat IPA-bier hip werd, brouwde hij - inmiddels 25 jaar geleden - de eerste IPA van Nederlandse bodem: Den Dorstige Tijger’. Naast trendsetter is Ramses bovenal een gedreven en vakbekwaam brouwer die graag z’n inzichten en ervaringen met andere wil delen. Vandaar dat het gilde met gepaste trots samen met Ramses vijf van zijn bieren uitgebreid gaat proeven.

Vanwege de toenemende belangstelling is er uitgeweken naar de intieme barruimte van het Arsenaal (onder het Visserijmuseum) Kerkstraat 41 in Woudrichem. De proeverij bestaat uit vijf proefglazen, uitgebreid proefnotitie-formulier en is inclusief bittergarnituur. De kosten bedragen € 18,50 per persoon en men kan zich opgeven via info@woerkumerbiergilde.nl. Nadere informatie is te verkrijgen via 06-53206099. De aanvang op 15 september is om 20:00 uur (ruimte open vanaf 19.30 uur) en de proeverij duurt tot omstreeks 22.00 uur.