Natasja Janssens nieuw bestuurslid Streekdagen: ‘Nu mag ik ook in het echt mee gaan draaien’

31 aug, 11:53

MEEUWEN • Natasja Janssens-van den Berg is de nieuwe loot aan de bestuursboom van de Stichting Landbouwfestiviteiten Land van Heusden en Altena (SLF) zoals de Streekdagen officieel te boek staan. Helemaal nieuw is Natasja (27) nu ook weer niet. “Ik ben al meer dan vijf jaar vrijwilligster bij de Streekdagen”, stelt ze zich voor. Voor de volledigheid: Natasja is gehuwd, heeft een éénjarig zoontje en woont in Tuil. In het dagelijkse leven vervult ze de functie van financieel administratief medewerkster.

Dit jaar werd Natasja Janssens gestrikt voor de klus in het bestuur van de Streekdagen. “Ze vonden mij zo enthousiast dat ik ben gevraagd om in het bestuur zitting te nemen”, lacht ze. “Ik vind het super leuk om het te doen. Het secretariaat is nu mijn domein. Deze editie mag ik ook in het echt mee gaan draaien.”

Secretariaat

Als vrijwilligster was Natasja vooral gewend om kassa te draaien. Het beheren van het secretariaat is natuurlijk andere koek. “Het is veel meer werk, maar dat geeft niet. Ik zal ook de planning van de kassa doen. Straks tijdens het evenement ben ik ook het eerste, hoewel niet het enige, aanspreekpunt op het secretariaat. Ik zal wel met veel verschillende dingen te maken krijgen. Het kan alles zijn. Heel divers, denk ik.”

Het organiseren van de Streekdagen vergt veel van bestuur en vrijwilligers en kan soms weleens wat stress opleveren. Natasja heeft geen stress, zegt ze. “Ik ben een nuchter persoon die weinig stress kent. Aan stress heb je ook niets. Het werkt averechts. De eerste keer zal niet alles perfect gaan, maar we doen ons best.”

Sfeer koesteren

Natasja koestert de sfeer op de Streekdagen. “De gezelligheid is heel belangrijk. Er is voor iedereen die dit evenement bezoekt wat te doen. Voor jong en oud dus.” Zelf vindt ze de vrijdagavond het leukst. “Ik ben fan van de truckpulling vandaar. Dat gebeuren geeft me de grootste kick.” Natasja zit zelf ook bij een team namelijk.

Als nieuw bestuurslid zal Natasja nieuwe ideeën mee brengen naar de bestuurstafel. “Ik heb wel bepaalde ideeën ja die ik zal voorleggen. Sommige dingen mogen wel iets meer gestructureerd worden, vind ik. Van buitenaf zie je dat niet zo.”

Natasja is niet de enige dame in het bestuur. Amber Melse is het andere vrouwelijke bestuurslid, zij regelt en organiseert de kinderspelen en de dierenshows. Het bestuur wordt geleid door Arnold Sprangers (voorzitter), op het gebied van tractor- en truckpulling moet je bij Pieter Verwoert zijn. Voor alle PR-uitingen is Berrie Kant de verantwoordelijke man. Op het gebied van financiële zaken kan men terecht bij Erik de Wit. In het bestuur zit ook nog een manusje van alles, namelijk John Verschoor. Hij regelt het terrein, oude tractoren, de braderie, oude ambachten en de horeca.

Geen gemakkelijke klus

Het organiseren van evenementen is tegenwoordig geen gemakkelijke klus, weet Natasja. “Er zijn sinds de laatste jaren veel regels bijgekomen waaraan je je moet houden. Het is heel moeilijk om vergunningen te krijgen. Maar alles is nu in orde om het evenement te kunnen houden dit jaar.”

Twee jaar achter elkaar kon het evenement in Meeuwen vanwege corona niet doorgaan. “Ik hoop iedereen weer te zien en te ontmoeten. Al zal ik zelf weinig tijd hebben voor een praatje”, kijkt ze er naar uit. Voor nieuwe impulsen voor de Streekdagen heeft ze een welwillend oor, zegt ze. “Tips zijn altijd welkom. Die mogen bij mij worden gemeld.”