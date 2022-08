Omleidingen in verband met Vuelta op 20 augustus

5 aug, 16:10

Algemeen 655 keer gelezen

ALTENA • De Ronde van Spanje start dit jaar in Nederland. De eerste etappe op vrijdag 19 augustus start en eindigt in Utrecht. Maar tijdens de tweede etappe van La Vuelta Holanda doen de renners ook Altena aan. Dit zal enkele verkeersomleidingen tot gevolg hebben op zaterdag 20 augustus.

De wielrenners laten hun pedalen op zaterdag 20 augustus rondgaan tijdens de etappe van ‘s Hertogenbosch naar Utrecht. De tweede etappe van de Vuelta begint bij rond 13:30 uur bij de Brabanthallen in Den Bosch. De renners komen rond 14.00 uur bij de Heusdensebrug Altena in. De wielrenners passeren de provinciale weg N267, waarbij ze Wijk en Aalburg en Giessen aandoen en fietsen dan door naar de Almweg, de N322. Via de Wilhelminasluis bij Andel verlaten de renners de gemeente richting Zaltbommel, om koers te zetten naar de finish in Utrecht. Een etappe met een totale lengte van 175,1 km.

De betreffende wegen zullen van 9:45 uur tot 15:45 uur afgesloten zijn. Ongeveer een uur voordat de wielrenners passeren, zal ook de zogenaamde groene karavaan voorbijkomen. Deze reclamekaravaan is één van de meest in het oog springende onderdelen van een groot wielerevenement. Maar een traditionele optocht van auto’s die plastic gadgets uitdelen past niet bij de doelstellingen van La Vuelta Holanda. De Groene Karavaan is daarin een wereldprimeur. De voertuigen in de karavaan zijn niet alleen duurzaam, maar brengen ook een duurzame boodschap aan het publiek. Zo rijden alle voertuigen geheel emissieloos (elektrisch of op waterstof) en worden er enkel duurzame gadgets uitgedeeld.



De gemeente Altena heeft een speciale webpagina online gezet met informatie over de afsluitingen/omleidingen: gemeentealtena.nl/vuelta



Meer informatie over de route en de precieze tijden is te vinden via: www.lavueltaholanda.com/route-2-s-hertogenbosch-utrecht