Grond Postweg Woudrichem wordt gesaneerd

Natuurlijke bestrijding van eikenprocessierupsen in Sleeuwijk: succesvol of niet?

16 apr., 11:27

SLEEUWIJK • Uit controle van de nestkasten in Sleeuwijk blijkt dat 67 procent van de nestkasten bezet is geweest in 2022. Bij de kool- en pimpelmezen is dit 84 procent.