Twee inwoners van Altena aangehouden voor miljoenenfraude en oplichting

12 minuten geleden

112 39 keer gelezen

ALTENA • De FIOD heeft op maandag 15 mei drie mensen aangehouden en twee doorzoekingen verricht. Een 43-jarige vrouw en 51-jarige man uit de gemeente Altena en een 55-jarige man uit de gemeente Goeree-Overflakkee zijn aangehouden.

Het drietal en het bedrijf waar zij werkzaam zijn worden verdacht van omzetbelastingfraude en oplichting. Tijdens de doorzoekingen in een woning en bedrijfspand in de gemeenten Westland en Altena is beslag gelegd op digitale en fysieke administratie.

1,2 miljoen euro

Het strafrechtelijk onderzoek van de FIOD startte na een signaal van de Belastingdienst. De onderneming is actief in de handel van bloemen en planten. Vermoedelijk hebben de verdachten meerdere jaren te grote bedragen omzetbelasting teruggevorderd. Het gaat daarbij naar schatting om een totaalbedrag van 1,2 miljoen euro.

Factoringsbedrijf opgelicht

Het drietal wordt ook verdacht van het oplichten van een factoringsbedrijf. Factoring is een alternatieve vorm van financiering, waarbij een onderneming zijn openstaande facturen verkoopt aan een externe partij. In ruil voor een vergoeding aan de externe partij ontvangt een onderneming direct zijn geld.

De verdachten hebben door het opstellen van valse facturen het bedrijf benadeeld. Het factoringsbedrijf, dat aangifte heeft gedaan, is vermoedelijk opgelicht voor 2,2 miljoen euro.

Onderzoek loopt

Het onderzoek, onder leiding van het Functioneel Parket, loopt nog. Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.