Auto belandt in sloot op Kalversteeg in Hank, bestuurder is spoorloos

28 minuten geleden

112 121 keer gelezen

HANK • Voorbijgangers op de Kalversteeg in Hank ontdekten woensdagavond omstreeks 23.15 uur een auto die in de sloot lag. Van de bestuurder was echter geen spoor te bekennen.



De voorbijgangers hebben de hulpdiensten ingeschakeld. Brandweer, ambulance en politie kwamen ter plaatse. Na een zoektocht naar de bestuurder bleek deze echt het hazenpad te hebben gekozen, waarop de hulpdiensten weer terugkonden.



Aan de sporen te zien heeft de bestuurder waarschijnlijk de bocht gemist en is zo in de sloot terechtgekomen. Na het ongeval is de bestuurder vermoedelijk via het dakraam uit zijn auto geklommen.



Een bergingsbedrijf het de auto uit de sloot getakeld en meegenomen.