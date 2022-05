Wederom winst voor Dussense Mika Schalken in Veldhoven

REGIO • Circuit De Landsard in Veldhoven was het strijdtoneel van Mika Schalken voor het NK Junior Moto Racing, wat betreft race drie en vier van het kampioenschap.

Op vrijdag was de vrije training, waarin geprobeerd is om de motor zo goed mogelijk gereed te maken voor de wedstrijddag. In de kwalificatie op zaterdag was het ‘s morgens nog glad op de baan, door de lage asfalttemperatuur. Hierdoor was er wat minder grip. De snelste tijd werd wel behaald door de Dussense Mika, maar het doel was zeker om verder te verbeteren.

Tijdens de tweede kwalificatieronde was het wat warmer en konden de tijden verbeterd worden. Mika behaalde de pole postion voor de wedstrijden. Aan de start van de eerste race was Mika goed weg, maar hij werd op het rechte stuk gepasseerd. In de derde ronde wist hij de kop weer over te nemen en een klein gaatje te slaan. De druk van achteren bleef erop, want het gaatje met zijn achtervolgers bleef tussen de één en twee seconden schommelen. Mika hield zijn hoofd echter koel en wist dit vast te houden tot aan de finish.

De tweede race beloofde spannend te worden, want de kopgroep was erg aan elkaar gewaagd. De start van Mika was dit keer iets minder en hij dook als tweede de eerste bocht in. Er werd in de eerste bochten erg gedrongen in de kopgroep. In de derde ronde kwam Mika weer aan de leiding en hij versnelde direct. Hij kon goede tijden rijden, waardoor hij wegliep en met een ruime voorsprong de overwinning pakte.