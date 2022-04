Jarno Kraaij: ‘We moeten vechten voor elke meter’

WIJK EN AALBURG • Jarno Kraaij beleeft met Wilhelmina’26 een wisselvallig seizoen, maar het kan nog alle kanten op. “Het verlies tegen GJS met 0-7 was een kantelpunt.”

Aan de motivatie van Jarno Kraaij hoef je nooit te twijfelen. De net 26 jaar geworden centrumverdediger van Wilhelmina’26 is een echte sportfanaat. Naast het voetballen duikt hij met regelmaat de sportschool in en voetbalt hij ook nog in de zaal in Giessen in de bedrijvencompetitie met oud-teamgenoten van Altena. De verdediger gaat er altijd vol in en bijt zich als een terriër vast in de tegenstander. Hij scoort vrijwel altijd een voldoende.

Chagrijnig na verlies

Aan verliezen heeft Jarno Kraaij, die in juni gaat verhuizen van Nieuwendijk naar Woudrichem, een broertje dood. “Daar heb ik echt een schijthekel aan. Daar kan ik verschrikkelijk slecht tegen. Dan ben ik de hele zaterdag nog chagrijnig. En soms de zondagochtend ook nog. Als het voetbal is afgelast, baal ik ook. Daar is mijn zaterdag niet op ingericht. Dan zegt mijn vriendin dat we lekker gaan shoppen, maar ik ga dan liever een wedstrijdje ergens kijken. In de wintermaanden denk je wel eens: moeten we er weer op af, maar als ik op het veld sta heb ik daar geen last meer van. Dan ben ik weer blij dat ik een balletje kan trappen.”

Inzet

“Ik ben een jongen, die altijd minimaal een zes haalt. Op inzet zal je me sowieso niet pakken. Ik ga altijd volle bak. Zelfs op de training ben ik donders fanatiek”, aldus Kraaij, die met voetballen begon bij Altena.

Hij was er de twaalfde man en dat beviel hem niet. “Ik wil gewoon alles spelen. Toen heb ik besloten om ergens anders te gaan kijken. Dat is voor mij een hele goede keuze geweest. Zowel op het persoonlijke als sportieve vlak. Ik heb bij Brakel en BZC’14 een paar mooie jaren gehad. Mijn overgang naar Wilhelmina’26 sprak me ook aan.

“Wilhelmina’26 is natuurlijk een mooie club. Het is een echte dorpsclub en iedereen is geïnteresseerd. De sfeer binnen het elftal is goed. Nu de corona een beetje voorbij lijkt, gaan we weer uitjes doen en groei je ook meer naar elkaar toe. Dan zie je ook in het veld dat iedereen een stapje harder wil lopen en wil knokken voor elkaar. De tweede klasse is de mooiste klasse, die er hier in de regio is met volop derby’s en bekenden waartegen je voetbalt. Bijna alles is dichtbij en dat is natuurlijk ideaal.”

Gekke competitie

“Het is dit seizoen een gekke competitie, alles staat dicht bij elkaar”, kan Jarno Kraaij er wel in komen, dat er niet echt een peil te trekken is op Wilhelmina’26. Voor de coronastop werd er vier keer gewonnen, maar ook vier keer verloren. Na de corona-winterstop begon Wilhelmina’26 met interim-trainer Ron Laros op de bank met een 0-1 overwinning tegen De Zwerver, maar leek het met een afstraffing tegen GJS met 0-7 verlies en het 3-2 verlies bij EBOH weer helemaal mis te gaan. De afgelopen weken verrees Wilhelmina’26 echter weer uit de as met fraaie overwinningen op hoogvlieger Wieldrecht met 0-3 en de 3-0 tegen koploper SVW. Daarmee kregen de Wijk en Aalburgers zelfs de koplopers SVW en Roda Boys in het directe vizier.

Terug in middenmoot

Maar door het 1-2 verlies tegen Altena zakte Wilhelmina’26 weer terug in de middenmoot. “Het verlies tegen GJS met 0-7 was een dieptepunt, maar ook een kantelpunt”, aldus Kraaij. “Er zijn wat woorden gevallen. Het was of de schouders eronder, of we kunnen er beter mee kappen. We vechten nu weer voor elke meter. Dat is natuurlijk de basis”, stelt Kraaij.

“We moeten ons nu focussen op het mee blijven draaien in de middenmoot. Alles wat daar bij komt, is alleen maar meegenomen. Het worden belangrijke weken. Wij zijn in ieder geval gebrand op revanche tegen Roda Boys en tegen SVW een week later zal het ook pittig worden”, besluit Jarno Kraaij, die ons enkele dagen na het interview nog even verraste met het bericht, dat hij terug gaat naar Altena.

Nico van Es