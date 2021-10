Succesvol weekend voor Biesboschzwemmers

WERKENDAM • De Biesboschzwemmers verschenen dit weekend in Gorinchem, Papendrecht en Luxemburg aan de start.

De jeugd tot en met 15 jaar startte in Gorinchem en in totaal acht masters kwamen in Papendrecht en Luxemburg aan de start. In Gorinchem werden acht gouden, zeven zilveren en een bronzen medaille verovert en daarnaast werden drie clubrecords verbeterd. In Luxemburg gingen vier masters met twee gouden, drie zilveren en zeven bronzen medailles naar huis. Daarnaast werd er één Brabants en acht masters records gezwommen.

Gorinchem

Voor de zwemmers tot en met 11 jaar waren er medailles en die werden door de jonge zwemmers van de Biesboschzwemmers in Gorinchem veel veroverd. Maud Vonk en Shanya Muilenburg wisten er beide twee te veroveren en verder mochten ook Jesse Drewes, Cil de Vries, Silke Jetten en Marley Spijker op het hoogste podium plaatsnemen. Bij de zilveren medaille winnaars kwamen Cil, Silke en Shanya opnieuw terug. Maar ook Amy de Kooter en Femke van den Oven kregen twee zilveren medailles omgehangen. De laatste medaille, een bronzen, was voor Aisha de Wilde. De oudere zwemmers konden geen medailles veroveren, maar zowel Lars de Kooter als Tess Vonk wisten het clubrecord op de 100 schoolslag in hun categorie aan te scherpen. Tess haalde ruim drie tienden van het oude record af, terwijl Lars er anderhalve seconde vanaf haalde. Halverwege was Lars ook nog eens enkele tienden sneller dan het oude record. Persoonlijke records waren er deze middag verder ook nog voor Mirthe Bults, Rivka Jetten, Danée Klop, Rens Lisman, Jansje de Ridder, Hannah en Rik Vink, Anieke aan de Wiel en Julia Zeldenrust.

Lux Masters Open

Sander van Elburg, Richard Tiemstra en Paul en Annette Wijnja hebben het afgelopen weekend meegedaan aan de Lux Masters Open, dit is een masters wedstrijd in Luxemburg. Richard Tiemstra wist op de 1500 meter vrije slag het Brabants Masters en clubrecord bij de heren 55-plus aan te scherpen. Daarnaast verbeterde hij ook nog het clubrecord op de 800 meter ‘vrij’. Richard werd derde op de 1500 meter, verder was er nog brons voor hem op de 50 rugslag. Op de 50 schoolslag sprintte Richard naar het zilver. Annette kwam vijf keer aan de start en behaalde evenzoveel medailles. Op de 100 en 200 schoolslag was ze de beste in haar categorie en op de 50 en 200 rugslag was er maar één dame sneller. Op de 100 rugslag moest Annette twee dames voor zich dulden. Sander stond één keer meer ingeschreven dan Annette, maar uiteindelijk startte hij vijf keer. Ruim een week voor deze wedstrijd was Sander gevallen en had hier nog de nodige hinder van. Op de 100, 400 en 800 ‘vrij’ wist hij wel beslag te leggen op het brons, terwijl op de 200 rugslag en 1500 vrije slag net naast het podium eindigde. Sander verbeterde wel de clubrecords op de 100 en 200 rugslag en de 200, 400, 800 en 1500 vrije slag. Net als Annette startte Paul vijf keer en wist hij op de 200 vrije slag, zijn laatste afstand van het toernooi, een bronzen medaille te veroveren. Op de 50 en 400 vrije slag eindigde Paul op de vierde plaats.

Papendrecht

Mandy Swart liet in Papendrecht zien dat ze dit seizoen in een goede vorm steekt ondanks de mindere trainingstijd. Op de 100 schoolslag verbeterde ze bijna haar persoonlijke record en op de 50 vlinderslag bleef ze er iets meer vandaan, maar was ze wel tevreden met haar tijd. Ook Marjo Goelema zwom de 100 schoolslag en merkte dat de laatste meters zwaar gingen. Op de halve afstand was haar start niet goed en dus viel de tijd tegen. Voor Wouter van der Stelt waren zijn tijden op de 50 en 100 vrije slag bemoedigend, aangezien hij niet fit is. Nico Swart was de laatste deelnemer en het ging bij hem niet lekker op de 100 rug- en schoolslag. Later in estafette ging het beter en wist hij samen met Marjo, Mandy en Wouter een keurige tijd te realiseren.

Voor de masters waren het mooie wedstrijden als voorbereiding op de Nederlandse en Europese Masters Kampioenschappen volgend jaar. De jeugd laat zien dat zij goed uit de afgelopen periode gekomen zijn en dat de komende wedstrijden nog veel meer van hen verwacht mag worden.