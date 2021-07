Records voor Biesboschzwemmers Vonk en De Kooter

WERKENDAM • Aan het einde van het bijzondere seizoen 2020-2021 hebben Biesboschzwemmers Tess Vonk en Lars de Kooter toch nog een wedstrijd in een binnenbad gezwommen. Samen met ongeveer 250 deelnemers uit heel Nederland, onder wie diverse toppers die naar de Olympische Spelen in Tokio gaan, hebben ze deelgenomen aan een kortebaanwedstrijd. Beide kwamen drie keer aan de start en dit leverde zeven persoonlijke records en negen clubrecords op.

Tess startte deze middag op de 50 vlinderslag, 100 school- en wisselslag en op alle afstanden verbeterde ze haar tijden. De middag begon voor Tess met de vlinderslag en hierop wist ze 0,11 seconden van haar tijd af te halen. Ze verbeterde tevens ook de clubrecords bij de meisjes onder 13 en 15 jaar. Op de 100 schoolslag zwom Tess twee persoonlijke records, zowel op de 50 als op de 100 meter. Op de 50 meter was Tess 0,03 seconden sneller en dit was ook goed voor een clubrecord in het haar eigen categorie.

Na 100 meter stond er op het scorebord onder de één minuut en 20 seconden en dit is een barrière op de schoolslag. Tess verbeterde net als op de vlinderslag ook het record bij de meisjes in de oudere categorie. Op de laatste afstand, de 100 wisselslag, wist Tess ruim ander halve seconde van haar tijd af te zwemmen en opnieuw werden er clubrecords bij de meisjes onder 13 en 15 jaar verbeterd.

Lars had zich ingeschreven op de 400 vrije slag en de 100 en 200 schoolslag. De 400 meter was de eerste afstand voor Lars en hierop wist hij zich met ruim een seconde te verbeteren. Dit viel iets tegen aangezien Lars gehoopt had de grens van vijf minuten te slechten. Ruim een half uur later revancheerde Lars zich met een ijzersterke 100 meter schoolslag.

Hij opende ruim twee tienden onder zijn persoonlijk record van de 50 schoolslag en wist dit tempo goed vol te houden en uiteindelijk tikte Lars ruim twee seconden onder zijn 100 meter persoonlijk record aan. Op zowel de 50 als de 100 meter verbeterde hij het clubrecord. Zijn laatste afstand, de 200 meter, kwam te snel achter de 100 meter aan. Lars zwom een goede en vlakke race, maar hij bleef op ongeveer een seconde van zijn tijd van twee weken geleden steken.

Komend weekend, zaterdag 10 juli, staan de uitgestelde winterclubkampioenschappen van de Biesboschzwemmers op het programma.