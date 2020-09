Biesboschruiter Faye Groeneveld kampioen

WERKENDAM • Faye Groeneveld van De Biesboschruiters in Werkendam is zondag in Heerjansdam kampioen geworden tijdens de regiokampioenschappen Zuid-Holland dressuur voor pony’s.

In de klasse L2 (C) behaalde ze met haar pony Rondo Talent een gemiddelde score van 61,6 procent.

Bibi Luijk

In de klasse L1 (C) werd Bibi Luijk met haar jonge pony Selevia’s Koetje reservekampioen met een gemiddelde van 65,3 procent, slechts 0,5 procent van de nummer 1. Ze reed pas de tweede wedstrijd in de L1-klasse.