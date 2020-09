Zwemmers en waterpoloërs ZVDO'74 naar een hoger niveau

REGIO • Zwem- en waterpolovereniging Den Otter (ZVDO’74) probeert met een speciaal programma haar ambitieuze jonge leden langer te binden.

ZVDO'74 ondersteunt dat door onder meer nog betere faciliteiten in trainingen te bieden.

“We willen zodoende tot een platform komen, waardoor ze zich kunnen ontwikkelen naar een hoger niveau”, legt Wichard van Noorloos, woordvoerder van ZVDO’74, uit.

Van Noorloos benadrukt daarbij dat ZVDO’74 - momenteel 200 leden - ondertussen wel gewoon een sportclub voor iedereen blijft.

ZVDO’74, met Aalburgse roots en tegenwoordig het zwembad AquaAltena in Andel als thuisbasis, kent naast het master en recreatief zwemmen twee wedstrijddisciplines: waterpolo en wedstrijdzwemmen. Voor allebei de richtingen is de club betere faciliteiten gaan verzorgen.

Extra trainingsuren

Dat gebeurt via extra trainingsuren en wanneer er sprake is van een talentvol lid zijn de bondsfaciliteiten in Eindhoven een mooie optie om de ambities nog verder te ontwikkelen.

Van Noorloos: “De ambitieuzere leden moeten wij een beter fundament geven om nog beter in hun sport te worden en als club hopen we ze zo ook langer te kunnen binden. Het platform moet motiverend werken en de aantrekkingskracht vergroten.”

Er zijn ook simpele extra faciliteiten om de doelen te bereiken. Zo’n mogelijkheid is het zogenaamd gemixt trainen of zelfs acteren in een andere discipline.

“Door de leden mee te laten doen aan de andere trainingen kunnen er voordelen worden behaald. Zo heeft een waterpoloër immers baat bij een goede conditie en dat hij of zij snel kan zwemmen. Dat geldt ook andersom voor een wedstrijdzwemmer”, verduidelijkt Van Noorloos.

Nederlands kampioenschap

“Enige tijd terug heeft een waterpolospeler als invaller al eens meegedaan bij de wedstrijdzwemmers. Hij zwom meteen een limiet om mee te kunnen doen aan het Nederlands kampioenschap.”

Het is niet alleen langer binden, maar dus ook helpen om de talenten klaar te stomen voor een stapje hogerop. Momenteel telt ZVDO’74 al drie leden die hun aanleg verder mogen ontplooien bij het waterpolo-opleidingscentrum in Eindhoven, waar wekelijks de beste clubatleten in diverse leeftijdscategorieën van de drie zuidelijkste provincies worden onderricht.

“Daar krijgen ze tweeënhalf uur extra training om te werken aan technische skills en conditie.”

PSV

Janne-Lynn Himpers (15) uit Drongelen, Mathé van Noorloos (14) uit Wijk en Aalburg en Noah Rochat (15) uit Andel mogen zo op de waterpolo-academie als ZVDO-lid werken aan technische skills en conditie. Mathé van Noorloos speelt zelfs al als gastspeler mee met de jeugd waterpoloploeg van PSV.

"Als dit succesvol is, heeft ZVDO een mooie structuur neergezet als jeugdspelers kunnen instromen op dit niveau."